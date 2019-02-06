"Мене кинули, як лоха": пояснення Януковича, чому Росія не підписала мирний договір щодо України

Колишній український президент заявив, що друга сторона, яка підписувала так звану Угоду про врегулювання політичної кризи в Україні (тодішня українська опозиція та представники краї ЄС) його зрадили. Як стверджує екс-гарант, про це йому говорили й з Кремля, однак він був зовсім іншої думки.

Як підкреслив колишній український гарант, у 2014 році на переговорах Януковича з опозицією за посередництва країн-членів ЄС Росію представляв тодішній уповноважений з прав людини Володимир Лукін.

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"Я розмовляв тоді з ним. Він сидів за столом переговорів. І він мені сказав: "Невже Ви вірите, що ці угоди буде виконано?" Я сказав: "Так, хочу вірити, що на такому рівні, коли приїздять міністри закордонних справ європейських держав і підписують документ, вони мають бути виконаними". Тобто, я вірю, що мають працювати якісь правила, якісь принципи, якісь закони, і за великим рахунком, якщо Європа – оплот демократії тощо…. як вони можуть себе дискредитувати. Я відповідав Лукіну, не вірю, що вони себе так дискредитують", – каже Янукович.

Як зауважив колишній президент, тоді він Лукіна переконував, що обидві сторони виконуватимуть цей договір, а відповідальність за нього нестимуть, зокрема, ті європейські країни, що були присутніми на цих перемовинах.

На жаль, я помилився. Лукін мав рацію. Як це можна назвати? Мене обдурили, зрадили або, як говорять просунуті українські політики, мене кинули, як лоха… Моя думка, що відповідальність на них лежить, ніхто з них її не зніматиме. І я би хотів, щоб вони мені публічно відповіли, чому я вже багато років до них звертаюся: і з прес-конференцій, у листи пишу, але відповідь від цих країн так і не отримав,

– зазначив політик.

Як стверджує він, 21 лютого було підписано цю угоду, і того ж дня протестувальники Майдану захопили стратегічні об’єкти у Києві, а наступного дня європейські країни схвалили такі дії, хоча домовлялися вони про інше. Це його неабияк обурило.

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