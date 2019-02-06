15:52
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Мене кинули, як лоха": пояснення Януковича, чому Росія не підписала мирний договір щодо України

      872 Читать новость на русском
      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / Getty Images

      Колишній український президент заявив, що друга сторона, яка підписувала так звану Угоду про врегулювання політичної кризи в Україні (тодішня українська опозиція та представники краї ЄС) його зрадили. Як стверджує екс-гарант, про це йому говорили й з Кремля, однак він був зовсім іншої думки.

      Як підкреслив колишній український гарант, у 2014 році на переговорах Януковича з опозицією за посередництва країн-членів ЄС Росію представляв тодішній уповноважений з прав людини Володимир Лукін.

      Читайте також: Завтра неминуче буде гірше, ніж вчора, – Казарін про часи правління Януковича

      "Я розмовляв тоді з ним. Він сидів за столом переговорів. І він мені сказав: "Невже Ви вірите, що ці угоди буде виконано?" Я сказав: "Так, хочу вірити, що на такому рівні, коли приїздять міністри закордонних справ європейських держав і підписують документ, вони мають бути виконаними". Тобто, я вірю, що мають працювати якісь правила, якісь принципи, якісь закони, і за великим рахунком, якщо Європа – оплот демократії тощо…. як вони можуть себе дискредитувати. Я відповідав Лукіну, не вірю, що вони себе так дискредитують", – каже Янукович.

      Як зауважив колишній президент, тоді він Лукіна переконував, що обидві сторони виконуватимуть цей договір, а відповідальність за нього нестимуть, зокрема, ті європейські країни, що були присутніми на цих перемовинах.

      На жаль, я помилився. Лукін мав рацію. Як це можна назвати? Мене обдурили, зрадили або, як говорять просунуті українські політики, мене кинули, як лоха… Моя думка, що відповідальність на них лежить, ніхто з них її не зніматиме. І я би хотів, щоб вони мені публічно відповіли, чому я вже багато років до них звертаюся: і з прес-конференцій, у листи пишу, але відповідь від цих країн так і не отримав,
      – зазначив політик.

      Як стверджує він, 21 лютого було підписано цю угоду, і того ж дня протестувальники Майдану захопили стратегічні об’єкти у Києві, а наступного дня європейські країни схвалили такі дії, хоча домовлялися вони про інше. Це його неабияк обурило.

      Що відомо про Віктора Януковича: дивіться відео 

       

      blog_ava
      Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези
      сьогодні
      6250
      Теги: Євросоюз Історія Україна – Росія Новини Росії Євромайдан Новини України Янукович говорить Віктор Янукович Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      сьогодні , 15:00 Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?
      Юрій Бутусов 232
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 1436
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1642
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 647
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 808
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук