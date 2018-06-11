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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Мене немає у "списку 47", бо мене убили, – Бабченко вказав на гучні деталі щодо операції СБУ

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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / "Радіо Свобода"

Журналіст Аркадій Бабченко, смерть якого вдалося попередити співробітникам СБУ переконує, що є речі набагато важливіші за так званий "список 47". Зокрема, він вказує на значну роботу щодо дестабілізації ситуації в Україні з боку спецслужб.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалe ATR.

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"Про сам список, мені немає що сказати. Там люди працюють. Потім вже все буде зрозуміло. Я б хотів сказати інше, що цей список, на мій погляд, є другорядним. Те, що мене немає у цьому списку, то це цілком зрозуміло, – мене ж убили, навіщо мене до цього списку заносити", – підкреслює журналіст.

За його словами, спершу взагалі було оприлюднено два прізвища, і СБУ проводила відповідну операцію, в тому числі, щоб дізнатися решту, відтак спочатку прізвища не називались.

Але на мою думку, є речі набагато важливіші за це список. Давайте поговоримо про те, що наразі є відомим з відкритих джерел. Герман на суді заявив, що у Росії є дехто Пивоварник, є деякий "Фонд Путіна", від якого йому надійшли певні замовлення щодо дестабілізації. Напередодні у ефірі "Громадського" адвокат Германа сказав про те, про що він буде говорити під час апеляції, а саме про те, що від Пивоварника надходили замовлення щодо дестабілізації ситуації в Україні, на те, щоб знайти якихось людей, колишніх АТОвців, щоб вони з гранатометів стріляли раз у місяць по автомобілях патрульної поліції. Прокурор Луценко заявляє, що ще є одна людина, якій вони мають намір висунути обвинувачення, і це деякий технічний організатор, який підпорядковувався не Герману, а вже Пивоварнику напряму,

– зауважив Бабченко.

Водночас він додає, що адвокат Германа також заявляв про зброю, яка завозилася та яку намагалися сховати.

"Отже, ми з вами можемо логічно вибудувати ланцюжок. Гроші завозяться, зброя завозяться, люди шукаються та ще щонайменше одна людина перебуває на свободі. Люди працюють, і дійсно ми бачимо, що за фактом вбивство принаймні одного журналіста вже було оплачено. Ось у цій ситуації, як цей список було складено, які прізвища там фігурують, як вони корелюють одне з одним, на мій погляд це уже не так важливо. Для мене зараз набагато цікавішою є ось це ланцюжок, який йде із Росії, яка вочевидь справді йде. Ось це набагато важливіше", – констатував Бабченко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. А "Виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Крім того, ширилася інформація, що російські спецслужби готують замахи на ще 47 журналістів. У підсумку одне із видань опублікувало усі їхні прізвища.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії ФСБ СБУ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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