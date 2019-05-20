Мене охороняють поліцейські з автоматами, – одіозний Портнов про своє перебування в Україні

Топ-чиновник часів Януковича та розробник скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року Андрій Портнов нещодавно повернувся в Україну. Він каже, що у Києві його безпеку охороняють поліцейські з автоматами. Сам він може вільно пересуватися столицею.

Портнов покинув Україну після Революції Гідності, а через понад 5 років, 19 травня 2019 року, повернувся. Про це він написав у своєму Telegram: "Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу подати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну: час повертатися, будувати та відновлювати".

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Тепер Портнов наголошує, що після свого повернення уклав офіційний договір з органами поліції, оскільки йому погрожували і він переживав за власну безпеку. Про це він розповів в інтерв’ю Newsone.

Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся Києвом,

– сказав він.

Хто такий Андрій Портнов?

Це – юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності він виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".