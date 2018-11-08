Мене сьогодні не влаштувала лише реалізація моментів, – Хацкевич про перемогу над "Ренном"

Київське "Динамо" перемогло французьким "Ренн" у матчі четвертого туру Ліги Європи. Головний тренер киян Олександр Хацкевич прокоментував перемогу київського клубу у цьому матчі.

"Добре зіграла вся команда, когось виділяти не буду. Думаю, глядачі отримали задоволення від матчу", – коротко підсумував матч Хацкевич.

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Та попри позитивний результат, наставник "Динамо" знайшов те, що йому не сподобалося у грі.

"Мене сьогодні не влаштувала хіба лише реалізація моментів", – заявив Хацкевич.

Також він додав, що коли "Динамо" забило гол на 13-ій хвилині, "не було установки грати від оборони".

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Прокоментував Хацкевич і те, чому півзахисника Денсас Гармаша не було навіть у заявці на матч.

"Гармаша не було в заявці, бо у нас висока конкуренція на цій позиції та є ким його замінити", – пояснив Хацкевич.

Нагадаємо, "Динамо" перемогло "Ренн" 3:1 та очолило групу у Лізі Європи.