"Мене викинули, як брудну ганчірку": що сталося з пропагандисткою Бойко після видворення з РФ

Російський журналіст і палкий противник режиму Путіна Аркадій Бабченко не добирав емоцій, коментуючи видворення з Росії та подальше затримання в Україні так званої "журналістки" Олени Бойко. За його словами, до неї нарешті дійшло, що "Росія своїх не просто кидає, а й пережовує та випльовує".

Раніше 24 канал повідомляв, що Служба безпеки України затримала антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко (Віщур). До цього її видворили з Росії. До країни-агресора так звана представниця ЗМІ утекла в 2015 році зі Львова.

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Як зауважив російський журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook, після того, як вигнали росіяни, та у транзитній зоні намагалися у прикордонників попросити політичного притулку, але її "просто виштовхали в шию на нейтральну територію, і у Харкові її тут же з лагідними усмішками взяли під білі рученьки та заарештували".

"Те, що до дурки на власній дупі, нарешті, дійшло: "Росія своїх не просто кидає. Вона їх пережовує та випльовує. Мене викинули, як використану брудну ганчірку... Я б порадила всім цим людям тікати з Росії". Сказала вона таке телефоном. Але доходити мало раніше", – підкреслив Бабченко.

Додамо, що обиратимуть міру запобіжного заходу Бойко у Львові, оскільки саме місцевий Галицький райсуд дав дозвіл на її затримання. Проти пропагандистки відкрито кримінальну справу за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", за якою їй загрожує до 5 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що співробітники Служби безпеки України затримали жительку Одеси яка в соціальних мережах розповсюджувала антиукраїнську пропаганду. До слова, її затримання відбулося після повернення агітаторки з території Росії.