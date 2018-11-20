Менеджер Володимира Кличка прокоментував можливість повернення боксера на ринг

Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), в інтерв'ю Sky Sports заявив, що спілкувався з менеджером Володимира Кличка (64-5, 53 КО) з приводу можливого реваншу боксерів.

Промоутер українця відкинув ідею проведення поєдинку. Причиною тому стало небажання українського боксера відновлювати професійну кар'єру.

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Нагадаємо, Ентоні Джошуа завдав Володимиру Кличко останню поразку в його кар'єрі. У квітні 2017 року британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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