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      Менеджер Володимира Кличка прокоментував можливість повернення боксера на ринг

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      Володимир Кличко разом з Ентоні Джошуа
      Володимир Кличко разом з Ентоні Джошуа

      Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), в інтерв'ю Sky Sports заявив, що спілкувався з менеджером Володимира Кличка (64-5, 53 КО) з приводу можливого реваншу боксерів.

      Промоутер українця відкинув ідею проведення поєдинку. Причиною тому стало небажання українського боксера відновлювати професійну кар'єру.

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      Нагадаємо, Ентоні Джошуа завдав Володимиру Кличко останню поразку в його кар'єрі. У квітні 2017 року британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Володимир Кличко Кличко – Джошуа Бокс
      Джерело: 24 Канал
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