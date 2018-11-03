19:49
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Менеджера нардепа Клімова підозрюють у приховуванні валютної виручки від експорту зерна в офшорі

      74 Читать новость на русском
      Люди Клімова експортують зерно, а виручку ховають в офшорах, щоб не платити податки
      Люди Клімова експортують зерно, а виручку ховають в офшорах, щоб не платити податки / Соцмережі

      Генпрокуратура займається розслідуванням незаконного експорту зернових з України на мільярди гривень. Одним із фігурантів справи виявилася довірена особа та багаторічний топ-менеджер нардепа Леоніда Клімова – Анатолій Хованський.

      Про це пишуть "Одеські відомості".

      Зокрема, слідчі Генеральної прокуратури встановили, що офшорна компанія Maryland Universal, кінцевим бенефіціаром якої значився Анатолій Хованський, виступала одержувачем експортного зерна на сотні мільйонів гривень.

      Суть схеми полягає в тому, щоб продавати своє зерно через офшорну компанію та на неї ж отримувати валютні надходження від покупців. Таким чином, Анатолій Хованський, продаючи, наприклад, зерно в одну з арабських країн, отримував оплату за нього на свою офшорну компанію. В результаті мільйони доларів США не надходили в Україну та не оподатковувалися.

      Побудовано схему так: фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в Україні, за документами виступає експортером зерна (контролює її менеджер Клімова Хованський). Одержувач – також клімовська офшорна Maryland Universal. За ідеєю, українська компанія повинна отримати на свій банківський рахунок оплату за продане зерно. Однак вона її не отримує. В реальності партію зернових продає офшорна компанія Клімова Maryland Universal вже після відправлення судна з Одеського порту, отримуючи оплату в доларах США на свій закордонний рахунок в офшорній юрисдикції.

      Іншими словами, менеджери Клімова використовують низку "фінансових ям", щоб вивезти за підробленими документами зерно з України та піти від оподаткування під час отримання грошей від реальних покупців.

      Вимоги щодо повернення валютної виручки від експортних операцій закріплено Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Корупція Клімов Леонід Михайлович
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сьогодні , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      сьогодні , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сьогодні , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      сьогодні , 17:00 Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      Віталій Дейнега
      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      сьогодні , 16:00 Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      Блог Медіа
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Музикантам Mad Heads надали допомогу після аварії
       7 березня 2015 , 17:24
      Яким повинен бути законопроект про звільнення Донбасу: думка експерта
       9 липня 2017 , 09:02
      Тренер Арсенал-Київ різко розкритикував президента клубу
       23 вересня , 00:49
      ПАОК Шахова та Хачеріді обіграв АЕК Чигринського
       23 вересня , 22:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук