Менеджера нардепа Клімова підозрюють у приховуванні валютної виручки від експорту зерна в офшорі

Генпрокуратура займається розслідуванням незаконного експорту зернових з України на мільярди гривень. Одним із фігурантів справи виявилася довірена особа та багаторічний топ-менеджер нардепа Леоніда Клімова – Анатолій Хованський.

Про це пишуть "Одеські відомості".

Зокрема, слідчі Генеральної прокуратури встановили, що офшорна компанія Maryland Universal, кінцевим бенефіціаром якої значився Анатолій Хованський, виступала одержувачем експортного зерна на сотні мільйонів гривень.

Суть схеми полягає в тому, щоб продавати своє зерно через офшорну компанію та на неї ж отримувати валютні надходження від покупців. Таким чином, Анатолій Хованський, продаючи, наприклад, зерно в одну з арабських країн, отримував оплату за нього на свою офшорну компанію. В результаті мільйони доларів США не надходили в Україну та не оподатковувалися.

Побудовано схему так: фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в Україні, за документами виступає експортером зерна (контролює її менеджер Клімова Хованський). Одержувач – також клімовська офшорна Maryland Universal. За ідеєю, українська компанія повинна отримати на свій банківський рахунок оплату за продане зерно. Однак вона її не отримує. В реальності партію зернових продає офшорна компанія Клімова Maryland Universal вже після відправлення судна з Одеського порту, отримуючи оплату в доларах США на свій закордонний рахунок в офшорній юрисдикції.

Іншими словами, менеджери Клімова використовують низку "фінансових ям", щоб вивезти за підробленими документами зерно з України та піти від оподаткування під час отримання грошей від реальних покупців.

Вимоги щодо повернення валютної виручки від експортних операцій закріплено Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".