Мені спалили не один, а два автомобілі, – Андрій Богдан
Вночі 11 серпня в Києві невідомі підпалили електрокар Tesla колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Проте тепер чоловік повідомив, що тієї ночі, насправді, йому спалили не один, а два автомобілі. Це сталося одночасно у різних столичних районах.
Подробицями Богдан поділився у відвертому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. У ЗМІ активно обговорювали підпал Tesla, а тепер стало відомо, що зловмисники знищили ще й автомобіль водія ексочільника ОП.
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Андрія Богдана звільнили з посади голови Офісу перзидента 11 лютого 2020 року. І вже рівно через пів року, а саме 11 серпня, відбувся підпал його автомобілей.
Андрій Богдан розповів про підпал автомобілей
Богдан зазначив, що цей злочин точно виконувала організоване злочинне угрупування, яке характеризується чітким розподілом ролей.
Я нікому цього не казав, але тієї ночі у двох різних районах – Дніпровському та Святошинському спалили дві мої машини,
– сказав Богдан.
Він зазначив, що другим автомобілем, про який ніхто не знав, був автомобіль його водія Shoda Fabia. Ця машина має 19 років і на ній водій Андрія їздив на роботу та повертався вночі додому.
Богдан вважає, що ці підпали стали своєрідним повідомленням, яким зловмисники намагалися показати, що слідкують не лише за ним, а й за всім його оточенням. В момент підпалу Tesla перебувала під охороною на парковці, за два метри до будки охоронця.
Така кількість приватної інформації є лише у спецслужб. Це не міг бути хтось, хто хотів мене лише налякати,
– наголосив Андрій Богдан.
Сумку із професійно підготовленою горючою речовиною підклали під колесо автомобіля. Так можуть зробити лише люди, які ретельно готували злочин.
Мотив такого вчинку – налякати мене. Але налякати не матеріально, а морально. І так, я пов'язую цей вчинок із чиновниками з Офісу Президента,
– сказав Богдан.
Колишній очільник ОП вважає, що Володимир Зеленський не знав про організацію цих підпалів.
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Що відомо про підпал Tesla Андрія Богдана: коротко
- Пожежа сталася 11 серпня о 2:40 ночі. Рятувальники гасили її протягом години.
- Автомобіль Богдана згорів вщент: зруйнований салон, багажник та колеса.
- У пожежі постраждали також два сусідні авто, що стояли на парковці. Серед людей жертв немає.
- Поліція одразу відкрила провадження за статтею про умисне пошкодження майна.
- Було призначено низку експертиз, винуватців розшукують.
- Спалах стався тоді, коли Tesla Model S користувався не Богдан, а його брат, у якого тоді заламалася особиста машина.