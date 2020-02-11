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      Мені 42, я хочу бути в історії, – Зеленський розповів, навіщо йому посада президента

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      Зеленський розповів, чим йому подобається посада президента / Getty Images

      Володимиру Зеленському подобається посада президента відповідальністю та можливістю допомогти поліпшити життя людей. Загалом політик хотів би увійти в історію.

      Зеленський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів, що президентство дає можливості щодня щось робити, щоб не просто так проживати день.

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      Мені це подобається. Влада – це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії,
      – сказав Зеленський.

      Політик наголосив, що його найняв на роботу український народ, тому Зеленський перед ним повинен буде звітувати "за свою роботу як найнятий менеджер".

      Про що ще говорив Зеленський в інтерв’ю:

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Історія
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