Мені 42, я хочу бути в історії, – Зеленський розповів, навіщо йому посада президента
Володимиру Зеленському подобається посада президента відповідальністю та можливістю допомогти поліпшити життя людей. Загалом політик хотів би увійти в історію.
Зеленський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів, що президентство дає можливості щодня щось робити, щоб не просто так проживати день.
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Мені це подобається. Влада – це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії,
– сказав Зеленський.
Політик наголосив, що його найняв на роботу український народ, тому Зеленський перед ним повинен буде звітувати "за свою роботу як найнятий менеджер".
Про що ще говорив Зеленський в інтерв’ю:
- Володимир Зеленський визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Це означає, що деяких людей "втратять".
- Зеленський вважає, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів.
- Політик вірить у те, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат у сусідній Польщі.
- Президент назвав головним завданням його команди у найближчі роки – закінчення війни на Донбасі.
- За словами політика, до вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних.
- Володимир Зеленський схвалює той факт, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета зрушила з мертвої точки, але нагадав про відповідальність правоохоронців.
- Політик наголосив, що Україна повинна відмовитися від ямкового ремонту доріг.
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