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      Мені було важко, але я це прийняла, – мама Сенцова про голодування сина

      39 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

      Олег Сенцов хворів у дитинстві, його навіть в армію не взяли за станом здоров'я через серцеву недостатність.

      Він приймав багато ліків, розповіла мама режисера Людмила Сенцова в інтерв’ю Громадському.

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      "Мені було дуже страшно (через голодуванння Олега - 24 канал), він мене довго заспокоював, каже: мамо, організм витримає, все буде добре", – згадала жінка.

      Але це були тортури. Знаєте, ось лягати спати і думати про це? І вставати потім, навіть вночі прокинешся — відразу думки про це. Я дуже хотіла, щоб він перестав голодувати, Господь почув,
      – сказала Людмила Сенцова.

      Про те, що Олег припинив голодування їй повідомила донька режисера Аліна. Найбільше жінка переживала про те, як він вийде з голодування.

      Я не зрозуміла, я прийняла те, що він так вирішив. Зрозуміти цього я взагалі не могла, як можна ризикувати собою? Мені було важко, але я це прийняла,
      – зазначила Людмила Сенцова.

      Олег Сенцов розпочав голодування 14 травня 2018 року. Його вимогою було звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Припинив український режисер голодувати 6 жовтня 2018 року. Загалом голодний протест протривав 145 днів.

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      Затримали Олега Сенцова 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Колаборанти переконують, що той готував теракт, коли Росія окуповувала півострів. Пізніше режисера звинуватили ще у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі, де він зараз і перебуває.

      Дивіться ексклюзивне інтерв`ю з другом Сенцова:

       

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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