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      Мені дуже страшно: Еміліано Сала встиг відправити аудіоповідомлення перед зникненням

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      Останні повідомлення Еміліано Сали перед зникненням
      Останні повідомлення Еміліано Сали перед зникненням / Фото з відкритих джерел

      Нападник "Кардіффа" Еміліано Сала відправив голосове повідомлення в груповий чат WhatsApp перед тим, як літак, на якому він летів в Уельс, пропав з радарів над Ла-Маншем.

      Портал Ole опублікував останні аудіоповідомлення Сали у WhatsApp перед тим, як літак зник з радарів. Аргентинець був дуже схвильований технічним станом літака перед вильотом в Уельс.

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      Привіт, хлопці. Як ви там? Я зовсім знесилений. В Нанті займався речами, речами, речами і речами. Зараз я в літаку, який, схоже, ось-ось розвалиться. Я лечу в Кардіфф. Завтра вже буду тренуватися з новою командою,
      – сказав Сала.

      Трохи пізніше форвард відправив ще одне повідомлення: "Як ви, брати і сестри, все добре? Якщо через півтори години у вас не буде новин від мене, то я не знаю, чи потрібно буде відправляти когось, щоб знайти мене. Тато, мені дуже лячно...".

      Нагадаємо, увечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав. Поки триває пошуково-рятувальна операція.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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