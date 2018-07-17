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"Мені лисою було красивіше": Демі Мур висміяла шлюб з екс-чоловіком Брюсом Віллісом

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Демі Мур
Демі Мур / GettyImages

Колишнє зіркове подружжя, американські актори Демі Мур і Брюс Вілліс зустрілися в американському комедійному телешоу "Підсмаж зірку".

Під час шоу 63-річний герой Брюс Вілліс добряче отримав порцію дотепних жартів від екс-дружини Демі Мур. Про це повідомляє Varierty.

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Людей цікавить, чому нашому шлюбові настав кінець, і я з усією щирістю вважаю, що це сталося тому, що між нами почала виникати заздрість. Гадаю, Брюс так і не зміг пережити той факт, що мені лисою було красивіше, ніж йому,
– пожартувала Демі.

Акторка згадала, що була одружена з Брюсом за часів трьох перших частин "Міцного горішка".

"І це дуже важливо, тому що останні дві були просто жахливі", – додала Демі Мур.

демі мур брюс вілліс
Брюс Вілліс і Демі Мур / Getty

Крім того, жінка згадала усі невдалі ролі Вілліса та порівняла їх з їхнім розлученням.

"Брюс вважав кінець нашого шлюбу своїм великим провалом. Брюсе, не будь таким суворим до себе, у тебе були і набагато більші невдачі: "Планета Голлівуд", "Гудзонський Яструб", відмова від ролі у фільмі "Одинадцять друзів Оушена", яка потім дісталася Клуні", – наголосила вона.

На жарти колишньої дружини Брюс Вілліс не образився, а навпаки сміявся і вкінці шоу навіть обійняв її.

демі мур брюс вілліс
Брюс Вілліс і Демі Мур / Getty

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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