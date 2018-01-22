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Мені надсилали фантазії про зґвалтування, – Наталі Портман вразила промовою на Марші жінок

18:46, сьогодні 444 Читать новость на русском
Наталі Портман вразила промовою на Марші жінок
Наталі Портман вразила промовою на Марші жінок / gettyimages

Актриса Наталі Портман стала однією з зірок, які взяли участь у багатотисячному Марші жінок, та виступила з палкою промовою.

Із трибуни Наталі Портман розповіла про те, як скалічило її "середовище сексуального тероризму", в якому вона опинилася в 13 років, коли її прославила стрічка "Леон", повідомляє The Telegraph.

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У той період мого життя я відкривала й мою жіночність, моє власне бажання і мій власний голос. У 13 років я була така рада, коли фільм вийшов, і моя робота, моє мистецтво мало зустріти відгук із боку людей. Я радо відкрила мій перший лист від шанувальника і прочитала фантазію про зґвалтування, яку описав мені якийсь чоловік,
– розповіда вона.


Наталі Портман вразила промовою на Марші жінок

Зі слів Портман, у відгуках про картину писали про "бутони " її грудей, а одна з радіостанцій розпочала символічний зворотній відлік до 18-річчя акторки, тобто дати, коли закон офіційно дозволятиме займатися з нею сексом.

Портман довелося адаптуватися, змінити свою поведінку та манеру вдягатися, створити образ "скромної, консервативної, занудної, серйозної" дівчини, і лише так вона могла бути певна, що її тіло буде в безпеці.

"Реакція на моє самовираження, від дрібних коментарів до більш загрозливих навмисних заяв, слугувала для контролю своєї поведінки середовищем сексуального тероризму", – підсумувала вона.

За словами актриси, через це вона почала відмовлятися від ролей у фільмах, де були сцени поцілунків.

Нагадаємо, 20 січня – у першу річницю інавгурації 45-го президента США Донада Трампа – відбувся масовий протест американців під назвою "Марш жінок", де до сотень тисяч американців приєднались найвідоміші зірки Голлівуду та музичної індустрії.

У минулому році в Нью-Йорку вперше відбувся "Марш жінок", який висвітлював ідею фемінізму у всьому світі. Ще тоді тисячі жителів американських міст вийшли на вулиці, щоб підтримати Гілларі Клінтон і висловити невдоволення перемогою на виборах Дональда Трампа.

Однак цього року актуальність маршу стала не менш важливою, особливо після гучного секс-скандалу в Голлівуді, який змінив хід історії. Окрім масових звинувачень акторів у секс-домаганнях та згвалтуваннях, впливові жінки світу вирішили створити власну організацію "Time’s Up" ("Час вийшов"), яка боротиметься з сексуальним насильством та надаватиме допомогу постраждалим внаслідок нього.

Теги: Кіно Секс-скандал Голлівуд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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