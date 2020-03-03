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      Мені не соромно, – жителька Нових Санжар про жбурляння каміння в автобуси з людьми

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      Жителька Нових Санжар не соромиться, що кидала камінням в автобус з евакуйованими з Уханя / Колаж 24 каналу

      Жителька Нових Санжар, яка кидала каміння в автобуси з евакуйованими з Уханя людьми, розповіла, що їй не соромно за свій вчинок. Жінка переконує: якби ситуація повторилася – вона б знову вийшла протестувати.

      Мешканка Нових Санжар Полтавської області розповіла в інтерв'ю Pavlovsky News, що їй соромно лише за матюки на протестах. 

      До теми: Людей в обсервації у Нових Санжарах перевірили на коронавірус: результати тестів

      Я чесно вам скажу, мені соромно за одне – за матюки. Що вчителі бачили. Це ж я своїх дітей зганьбила. За те, що я жбурляла каміння мені не соромно. Було б ще таке – все одно би виходила і протестувала,
      – заявила вона.

      Жінка додала, що на протестах нібито опинилася випадково, бо шукала там свого сина. Але коли побачила автобуси з евакуйованими людьми в спецодязі, то стала перед транспортом. У цей час мітингувальникам протистояла поліція.

      "Нас почали штовхати, бризкати газом. Ми жінки, ми не можемо здолати поліцію, тому взяли каміння і кидали в них. Ми в автобуси не кидали. То так зроблемо може, що наче в автобуси. Але в автобуси я не кидала", – наголосила місцева жителька.

      Попри те, жінка не заперечує, що могла випадково влучити каменем в автобус з людьми. Через метушню вона могла не звернути увагу куди саме жбурляє каміння.

      Дізнайтеся більше: Скалецька назвала причини, чому евакуйованих з Китаю не поселили у "Феофанію"

      Також жінка прокоментувала питання журналіста про причину паніки. За її словами, вона просто боїться за своїх дітей і не хоче, щоб вони заразилися вірусом. Тому і була проти, щоб евакуйованих з Уханя людей поселили на території місцевого санаторію.

      Вона досі переконана, що люди, які перебувають в обсервації, насправді хворі. Свої думку жінка аргументує тим, що евакуйовані були одягнені в спецодяг.

      "Якщо здорові люди, то водіїв так не запаковували б. Чому до Києва не привезти? Там є спеціальні блоки. Тут нічого не пристосоване для цього", – поскаржилася жінка.

      Жителька Нових Санжар додала, що їй вручили підозру за хуліганство. Тепер порушниці загрожує від 700 до 4 тисяч гривень штрафу. 

      Протести у Нових Санжарах: відео, як люди кидали каміння в автобуси з евакуйованими (Нецензурна лексика! 18+)

      Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко

      • Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули надвечір 20 лютого, коли стало відомим, що саме туди привезуть евакуйованих з Китаю українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими людьми з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщину. 
      • У медцентрі всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не немає вірусу. Разом з ними на обсервації перебуває персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають, та міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
      • Через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Наразі поліція оголосила 10 особам про підозру у скоєнні злочинів. Половина підозрюваних перебуває під домашнім арештом.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Сутички Поліція Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Кримінальні новини Протести Нові Санжари Новини України
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