Мені не соромно, – жителька Нових Санжар про жбурляння каміння в автобуси з людьми

Жителька Нових Санжар, яка кидала каміння в автобуси з евакуйованими з Уханя людьми, розповіла, що їй не соромно за свій вчинок. Жінка переконує: якби ситуація повторилася – вона б знову вийшла протестувати.

Мешканка Нових Санжар Полтавської області розповіла в інтерв'ю Pavlovsky News, що їй соромно лише за матюки на протестах.

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Я чесно вам скажу, мені соромно за одне – за матюки. Що вчителі бачили. Це ж я своїх дітей зганьбила. За те, що я жбурляла каміння мені не соромно. Було б ще таке – все одно би виходила і протестувала,

– заявила вона.

Жінка додала, що на протестах нібито опинилася випадково, бо шукала там свого сина. Але коли побачила автобуси з евакуйованими людьми в спецодязі, то стала перед транспортом. У цей час мітингувальникам протистояла поліція.

"Нас почали штовхати, бризкати газом. Ми жінки, ми не можемо здолати поліцію, тому взяли каміння і кидали в них. Ми в автобуси не кидали. То так зроблемо може, що наче в автобуси. Але в автобуси я не кидала", – наголосила місцева жителька.

Попри те, жінка не заперечує, що могла випадково влучити каменем в автобус з людьми. Через метушню вона могла не звернути увагу куди саме жбурляє каміння.

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Також жінка прокоментувала питання журналіста про причину паніки. За її словами, вона просто боїться за своїх дітей і не хоче, щоб вони заразилися вірусом. Тому і була проти, щоб евакуйованих з Уханя людей поселили на території місцевого санаторію.

Вона досі переконана, що люди, які перебувають в обсервації, насправді хворі. Свої думку жінка аргументує тим, що евакуйовані були одягнені в спецодяг.

"Якщо здорові люди, то водіїв так не запаковували б. Чому до Києва не привезти? Там є спеціальні блоки. Тут нічого не пристосоване для цього", – поскаржилася жінка.

Жителька Нових Санжар додала, що їй вручили підозру за хуліганство. Тепер порушниці загрожує від 700 до 4 тисяч гривень штрафу.

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Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко

Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули надвечір 20 лютого, коли стало відомим, що саме туди привезуть евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Того ж дня літак зі здоровими людьми з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщину.

У медцентрі всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не немає вірусу. Разом з ними на обсервації перебуває персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають, та міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Наразі поліція оголосила 10 особам про підозру у скоєнні злочинів. Половина підозрюваних перебуває під домашнім арештом.



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