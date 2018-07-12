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Мені не соромно показати своє тіло: модель Кендіс Сванепул засудила бодішеймінг

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Знаменита "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул наразі відпочиває з сім’єю у Бразилії. Менше двох тижнів зірка народила другу дитину, однак "хейтери" в соцмережах вже встигли її розкритикувати за неідеальні форми тіла.

Кендіс зазначила, що світ сьогодні занадто вибагливий до жінок. За її словами, майже через два тижні після народження хлопчика Аріеля вона має право дозволити собі не бігти відразу у спортзал, а насолодитись материнством.

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"Це я через 12 днів після народження мого сина. Якщо ви хочете сказати щось погане, подумайте ще раз. Мені не соромно показати своє тіло, я пишаюся ним. Я виношувала сина 9 місяців і думаю, що заслужила мати невеликий животик. Або це все тому, що я модель? Зрозумійте, ми такі ж люди і теж хочемо насолоджуватися пляжним відпочинком.

Я не буду ховати живіт тільки тому, що у деяких людей нереалістичні уявлення про стандарти краси. Суспільство часом буває таким жорстоким... Люди, давайте будемо добрішими один до одного!", – прокоментувала свої розповсюджені в мережі знімки Кендіс Сванепул.


Кендіс Сванепул звернулась до підписників в Instagram-Stories

У своїх Instagram-Stories модель Ельза Госк також підтримала свою колегу Кендіс, тим самим теж засудивши бодішеймінг.


"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк підтримала свою колегу

Нагадаємо, що 29-річна модель вдруге стала мамою 19 червня. Модель та її партнер Херманн Николи виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Що таке бодішеймінг? Явище бодішеймінгу виникло декілька років тому з швидким розвитком індустрії краси та з розвитком соціальних мереж. Воно означає критику інших людей за особливості зовнішності, що виходять за межі загальноприйнятих стандартів краси.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 Канал
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