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Мені некомфортно, – Єва Лонгорія прокоментувала останні тижні вагітності

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / GettyImages

Вагітна первістком американська кіноактриса Єва Лонгорія розповідає, що останні тижні вагітності є для неї вкрай важкими.

Про це Єва Лонгорія розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Говорячи про малюка. Прогресу немає, він не збирається з'являтися. Схоже, що йому добре в моєму животику і він не хоче звідти вибиратися. Тому я його чекаю. Він росте і стає більше, а це значить – я теж стаю все більше і більше. Чи не перестаю йому говорити, що ми все давно вже чекаємо його появи на світ,
– зазначила 43-річна кіноактриса.

 

Варто зазначити, що Єва Лонгорія активно займається йогою, водною аеробікою і робить масаж, але незалежно від цього, відчуває себе не найкращим чином.

"Останні тижні – найважчі. Багато сплю, важко дихати. Мені так некомфортно", – додала вона.

 

Хто така Єва Лонгорія?Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

Теги: LifeStyle Здорове життя Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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