"Мені одному ввижаються прапори України?": м'яч Ліги Націй викликав у мережі неабияке обурення

У мережі з'явилися фотографії офіційного м'яча для нового турніру УЄФА – Ліги Націй. М'яч виконаний в білому і сріблястому кольорах з використанням різнокольорових орнаментів.

Виробництвом нових м'ячів займається компанія Adidas. За основу нового продукту був узятий Adidas Telstar 18, яким грали на ЧС-2018.

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Цікаво, що уважні користувачі помітили, що на м'ячі найбільше синьо-жовтих барв. Це вже викликало цікаву реакцію російських уболівальників: "Мені одному ввижаються прапори України?", "Судячи з кількості прапорів, у Лізі Націй грає збірна від кожної області України", "Здавалося б, до чого тут Україна" та багато інших подібних коментарів можна знайти на популярних спортивних ресурсах РФ.

Офіційний м'яч Ліги Націй, який виконаний в білому і сріблястому кольорах

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже назвав список футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги Націй. Збірна України стартує в турнірі 6 вересня виїзним матчем проти Чехії, а 9 вересня у Львові українці зустрінуться зі словаками.

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