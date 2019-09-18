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      Мені погрожували останні п'ять років, – Гонтарева про те, що передувало пожежі у її домі

      336 Читать новость на русском
      Валерія Гонтерева
      Валерія Гонтерева / narodna-pravda.ua

      В ніч на 17 вересня під Києвом згорів маєток ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої. За її словами, ця пожежа – чергове намагання пригрозити їй та облити брудом.

      Ба більше, погрози на свою адресу вона неодноразово отримувала впродовж останніх п'яти років. Про це Гонтарева розповіла у інтерв'ю виданню LB.ua.

      До теми: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

      Зокрема Гонтарева пригадала, як у 2017 році до центрального входу в НБУ принесли труну з її лялькою всередині. За словами ексголови НБУ, це було останньою каплею перед її звільненням з посади.


      Акція проти діяльності російських банків в Україні, 2017 рік

      "Наступного дня весь мій будинок розписали написами. Той, який зараз спалили. Сім'я тоді сказала: все, далі залишатися неможливо, тут вже загроза твоєму життю є. І я пішла",  – пояснила ексочільниця Нацбанку.

      Й наголосила, що 10 травня 2017 року вона востаннє з'явилася в Нацбанку, проте офіційно звільнили її лише через 11 місяців. Після цього Гонтарева поїхала на роботу до Великобританії.

      Зазначимо, що останнім часом Валерію Гонтареву та її сім'ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили. А напередодні згорів будинок, зареєстрований на її чоловіка.

      Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

      Що ще каже Гонтарева про погрози 

      На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть". Гонтарева вважає що є "ворогом номер один" Ігоря Коломойського. Все – через націоналізацію Приватбанку.

      Валерія Гонтарева
      Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої Пожежа НБУ
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