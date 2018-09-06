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"Мені соромно за мою нинішню владу": активісти масово мітингують перед Верховною Радою

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Акція протесту пере Верховною Радою триває вже близько 2 годин. На підтримку виборчого кодексу виступили вже багато депутатів та лідерів молодих партій.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Організаторами акції є рух "Чесно" та "Автомайдан". Вони вимагають зміни виборчих правил – щоб у другому читанні депутати проголосували за новий виборчий кодекс. Активісти вважають, що після прийняття цих змін зменшиться корупція на виборах.

Мені соромно за мою нинішню владу. Я втомився від того, що моє місто представляють Ківалови, Труханови, Гончаренки та інші представники "русского мира". Люди абсолютно деструктивні для подальшого розвитку держави. Тому я сьогодні тут, але це суто мій меркантильний інтерес,
– сказав активіст одеського "Автомайдану".

Проте, поширюється інформація, що на Банковій вже готуються мажоритарні округи.

Якщо лишиться старий закон, то це буде консервація олігархату та феодального режиму. Ця купівля голосів – це є недопустимо,
– заявив мер Львова Андрій Садовий.

Пізніше активісти збираються йти до Адміністрації президента, адже не вірять у слова Андрія Парубія, що всі депутати погодяться на зміну виборчого законодавства.

Також активісти зазначили, що це не остання акція, такі самі будуть проводитися і на час голосування.

Нагадаємо, 6 вересня активісти вийшли на акцію протесту під стіни Парламенту. Вони вимагають ухвалити новий виборчий кодекс, який буде впроваджувати вибори до парламенту за відкритими списками. Тобто людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Верховна Рада Адміністрація Президента Реформи
Джерело: 24 канал
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