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"Мені здавалося, що він житиме вічно": тисячі людей прийшли попрощатися з Іваном Драчем

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Тисячі людей прийшли попрощатися з Іваном Драчем
Тисячі людей прийшли попрощатися з Іваном Драчем / Фото з власних джерел

21 червня до Володимирського собору прийшли тисячі людей, щоб попрощатися з українським поетом Іваном Драчем. Вшанувати пам'ять поета прийшли митці, знайомі, письменники, колеги, приїхав і Петро Порошенко з дружиною.

Літургію провів Патріарх Київський Філарет. 

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Поховають Івана Драча у селі Теліжинці, що на Київщині, поруч із могилою сина. Саме так заповідав сам Іван Федорович.

Це людина – скеля. Мені здавалося, що він житиме вічно, і кінця йому не буде ніколи. В нього був такий заряд життєлюбства, енергії і потуги, якою він так щедро ділився з людьми,
– прокоментувала заслужена журналістка України Емма Бабчук.

Він пішов із життя у вівторок, 19 червня, в лікарні "Феофанія" після тривалої хвороби. Йому був 81 рік. Найвидатніші його твори – "Соняшник", "До джерел", "Київське небо" та "Чорнобильська мадонна". А збірка "Корінь і крона" відзначена Шевченківською премією.

Іван Драч усе життя мав активну громадянську позицію. Він – один із засновників Народного Руху, його тричі обирали народним депутатом. Одним із найщасливіших моментів у житті він називав проголошення незалежності України.

Наприкінці 80-х на – початку 90-х років Іван Драч на певний час залишив творчість, щоб створити найбільший і найцінніший свій твір, який називається – Незалежність України,
– сказав Петро Порошенко.

Відеокоментар про особистість Івана Драча від Петра Порошенка та журналістки Емми Бабчук

 

Теги: Новини України Втрати Новини Києва Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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