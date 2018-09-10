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Менні Пак'яо буде судитися з промоутером Василя Ломаченка

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Менні Пак'яо буде судитися з Бобом Арумом
Менні Пак'яо буде судитися з Бобом Арумом

Філіппінський чемпіон світу WBA Regular в напівсередній вазі Менні Пак'яо (60-7-2, 39 КО) подасть в суд на свою колишню промоутерську компанію Top Rank і на телеканал ESPN.

У своєму Instagram боксер написав, що не отримав грошей від продажу прав на трансляцію в США свого крайнього поєдинку проти Лукаса Маттіссе (39-5, 36 КО).

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Мої вітання і удачі Top Rank Promotions у вашій 7-річній угоді з телеканалом ESPN. Я знаю, обидві сторони були дуже зайняті, закінчуючи угоду. Однак, я не отримав платежу від прав показу в США мого поєдинку 15 липня проти Лукаса Маттіссе, який транслювався на ESPN +. Отже, я ініціюю судове провадження проти Top Rank та інших учасників, посилаючись на неплатежі і спробу обмежити мої майбутні права. Дякую, – написав Пак'яо.

Нагадаємо, що в Куала-Лумпурі легендарний Менні Пак'яо в сьомому раунді нокаутував чемпіона WBA в напівсередній вазі аргентинця Лукаса Маттіссе.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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