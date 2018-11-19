Менні Пак'яо оголосив про наступний бій: дата та місце

19 листопада стало офіційно відомо про поєдинку між американцем Едріеном Бронером і чемпіоном світу за версією WBA Regular філіппінцем Менні Пак’яо.

Менні і Едріен схрестя рукавички 19 січня в головній події на арені "MGM Grand" в Лас-Вегасі, США, пише Fightnews.

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Незважаючи на те, що промоутерська компанія "PBC", з якою недавно підписав контракт представник Філіппін, почала активно співпрацювати з телеканалом "FOX" і практично всі свої бої проводитиме на їхній платформі, очна зустріч Пак'яо і Бронера буде показана через систему платних трансляцій Pay-Per-View на "Showtime".

Варто зазначити, що бійці вже встигли знятися в промо-ролику та інформацію про офіційне оголошення сутички "злив" в мережу президент "Showtime" Стівен Еспіноза.

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