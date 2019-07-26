03:19
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Менше 100 голосів вирішили долю кандидата у депутати: рекорди виборів-2019

      717 Читать новость на русском

      Якщо одним, аби виграти вибори, треба отримати близько 200 голосів, то іншим – понад 20 тисяч. А все через те, що розмір округів дуже різний в регіонах. Так, в одному окрузі різниця була всього 96 голосів – це був мінімальний розрив між переможцем і його найближчим конкурентом. І це той випадок, коли кожен голос дійсно вирішує.

      51 округ на Донеччині став рекордсменом за найменшим розривом – переможця і його конкурента розділяли всього 96 голосів. Та там ще один антирекорд. Округ маленький, отже кандидат-самовисуванець Ковальов Олександр став нардепом усього з 220 голосами, бо там всього 3000 виборців.

      Читайте також: Парламентські вибори 2019: за кого та як голосували в областях України

      Такий округ на Донеччині і Луганщині не єдиний. Тоді, як на округах на Львівщині кандидати для перемоги мали набрати понад 25 тисяч голосів.

      Різниця між кандидатами склала близько 400 голосів

      "Ми розуміли, що нам треба підняти явку, адже кожен голос насправді важливий. Тому ми агітували різними методами, зокрема і наклейки на телефони роздавали. Ми просто хотіли, щоб виборець прийшов", – каже кандидат у народні депутати на Тернопільщині Ігор Василів.


      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Він додав, що на його дільниці була запекла боротьба. Кандидати об'єднались і агітували за його конкурента, а у нього навіть рекламної площі не було.

      В нас був один єдиний борд, в одному місці. Ми хотіли більше, але це було фізично неможливо, бо їх ще на президентських виборах викупили,
      – каже Ігор Василів.

      Попри це, він переміг на своєму окрузі на Тернопільщині. За нього проголосували понад 18 тисяч виборців. Але розрив між ним та чинним нардепом-свободівцем Михайлом Головком склав всього 413 голосів. Тепер свободівці подають до суду, бо хочуть перерахувати голоси.

      Є 13 округів, де розрив між кандидатами складає менше 1000 голосів

      На деяких округах розрив між кандидатами ще менший. Наприклад, всього дві десятих відсотка (140 голосів) – на Львівщині. Там перемогу у кандидата зі "Слуги народу" "вигриз" чинний нардеп Михайло Бондар.

      За словами аналітика організації "Чесно" Оксана Ставнійчук, загалом є 13 округів, де розрив між першим і другим кандидатом складає менше 1000 голосів.


      Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

      Найскандальнішим округом став 50 округ на Донеччині. Там між собою боролись Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" та самовисуванець Андрій Аксьонов. Останній не добрав лише 206 голосів. Обидва зібрали своїх прихильників. Через сутички туди, як і на Житомирщину, навіть відправляли гелікоптер зі спецпризначенцями.

      Читайте також: Чому правоохоронці відправляли гелікоптери на виборчі округи

      Попередній склад Верховної Ради проголосував за закон про вибори за відкритими списками і без мажоритарки. Тобто діятиме лише партійна пропорційна система. Однак, президент Володимир Зеленський його поки що не підписав.

      blog_ava
      Непереможений український супертяж відправив суперника в нокаут вже у першому раунді: відео
      26 липня
      3044
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Новини Львова Новини Донецька Мажоритарні вибори Мажоритарники
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 26 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      26 липня , 22:13 Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      1332
      Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      26 липня , 22:01 Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      26 липня , 21:02 Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      1232
      Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      26 липня , 20:02 Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      744
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      26 липня , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 1034
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук