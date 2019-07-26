Менше 100 голосів вирішили долю кандидата у депутати: рекорди виборів-2019

Якщо одним, аби виграти вибори, треба отримати близько 200 голосів, то іншим – понад 20 тисяч. А все через те, що розмір округів дуже різний в регіонах. Так, в одному окрузі різниця була всього 96 голосів – це був мінімальний розрив між переможцем і його найближчим конкурентом. І це той випадок, коли кожен голос дійсно вирішує.

51 округ на Донеччині став рекордсменом за найменшим розривом – переможця і його конкурента розділяли всього 96 голосів. Та там ще один антирекорд. Округ маленький, отже кандидат-самовисуванець Ковальов Олександр став нардепом усього з 220 голосами, бо там всього 3000 виборців.

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Такий округ на Донеччині і Луганщині не єдиний. Тоді, як на округах на Львівщині кандидати для перемоги мали набрати понад 25 тисяч голосів.

Різниця між кандидатами склала близько 400 голосів

"Ми розуміли, що нам треба підняти явку, адже кожен голос насправді важливий. Тому ми агітували різними методами, зокрема і наклейки на телефони роздавали. Ми просто хотіли, щоб виборець прийшов", – каже кандидат у народні депутати на Тернопільщині Ігор Василів.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Він додав, що на його дільниці була запекла боротьба. Кандидати об'єднались і агітували за його конкурента, а у нього навіть рекламної площі не було.

В нас був один єдиний борд, в одному місці. Ми хотіли більше, але це було фізично неможливо, бо їх ще на президентських виборах викупили,

– каже Ігор Василів.

Попри це, він переміг на своєму окрузі на Тернопільщині. За нього проголосували понад 18 тисяч виборців. Але розрив між ним та чинним нардепом-свободівцем Михайлом Головком склав всього 413 голосів. Тепер свободівці подають до суду, бо хочуть перерахувати голоси.

Є 13 округів, де розрив між кандидатами складає менше 1000 голосів

На деяких округах розрив між кандидатами ще менший. Наприклад, всього дві десятих відсотка (140 голосів) – на Львівщині. Там перемогу у кандидата зі "Слуги народу" "вигриз" чинний нардеп Михайло Бондар.

За словами аналітика організації "Чесно" Оксана Ставнійчук, загалом є 13 округів, де розрив між першим і другим кандидатом складає менше 1000 голосів.



Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

Найскандальнішим округом став 50 округ на Донеччині. Там між собою боролись Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" та самовисуванець Андрій Аксьонов. Останній не добрав лише 206 голосів. Обидва зібрали своїх прихильників. Через сутички туди, як і на Житомирщину, навіть відправляли гелікоптер зі спецпризначенцями.

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Попередній склад Верховної Ради проголосував за закон про вибори за відкритими списками і без мажоритарки. Тобто діятиме лише партійна пропорційна система. Однак, президент Володимир Зеленський його поки що не підписав.