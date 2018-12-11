Менструальна чаша: плюси, мінуси та як використовувати
Багато жінок називають менструальні чаші найпрактичнішими засобами для підтримки чистоти під час менструації. Але вони мають і свої недоліки.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.
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На відміну від гігієнічних прокладок і тампонів, чаша не вбирає, а збирає виділення. Менструальні чаші зазвичай виробляють із медичного силікону.
Мінуси у використанні менструальної чаші:
- алергія (непериносимість силікону);
- подразнення;
- невміння правильно ввести чашу.
- необхідність доступу до гарячої води з милом для зміни чаші.
Менструальні чаші мають багато переваг
Плюси менструальних чаш:
- можливість багаторазового використання;
- економність (раз заплатили і користуєтесь тривало);
- портативність (зручно брати з собою в подорожі);
- екологічність (в навколишнє середовище не потрапляють продукти розпаду);
- можливість перебування в піхві до 12 годин (так рекомендують виробники, а я все ж вважаю, що змінювати її треба частіше);
- зручність (адже вона може вмістити більше виділень, ніж тампон).
Як використовувати
Перш, ніж почати використовувати чашу, її необхідно простерилізувати. А перед введенням ретельно вимити руки з милом. Щоб правильно ввести менструальну чашу, її необхідно скласти вдвічі,стиснувши так, щоб вона стала практично плоскою. Після цього складіть її ще раз і максимально стисніть.
Саме в такому вигляді менструальну чашу необхідно вставити в піхву. Після введення чаша самостійно прийме необхідне положення. Наразі немає даних, які б свідчили про збільшення ризиків розвитку інфекційних чи запальних захворювань у жінок, які користуються цим засобом гігієни.
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