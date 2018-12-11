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      Менструальна чаша: плюси, мінуси та як використовувати

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      Менструальна чаша: як користуватися, відгуки лікарів
      Менструальні чаші: як користуватися / rumyantsevamd.ru

      Багато жінок називають менструальні чаші найпрактичнішими засобами для підтримки чистоти під час менструації. Але вони мають і свої недоліки.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.

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      На відміну від гігієнічних прокладок і тампонів, чаша не вбирає, а збирає виділення. Менструальні чаші зазвичай виробляють із медичного силікону.

      Мінуси у використанні менструальної чаші:

      1. алергія (непериносимість силікону);
      2. подразнення;
      3. невміння правильно ввести чашу.
      4. необхідність доступу до гарячої води з милом для зміни чаші.

      Менструальні чаші
      Менструальні чаші мають багато переваг

      Плюси менструальних чаш:

      1. можливість багаторазового використання;
      2. економність (раз заплатили і користуєтесь тривало); 
      3. портативність (зручно брати з собою в подорожі);
      4. екологічність (в навколишнє середовище не потрапляють продукти розпаду);
      5. можливість перебування в піхві до 12 годин (так рекомендують виробники, а я все ж вважаю, що змінювати її треба частіше);
      6. зручність (адже вона може вмістити більше виділень, ніж тампон).
       
      Лікар  акушер-гінеколог Кравець Уляна
      Багато жінок не можуть розібратися з тим, як вводити менструальну чашу, а також не знають як підібрати її розмір . Щоб визначити розмір чаші, необхідний саме в ам – треба врахувати вік, об'єм виділень і кількість вагітностей. Тому перед покупкою засобу гігієни, обов'язково проконсультуйтеся із фахівцем”.

      Як використовувати

      Перш, ніж почати використовувати чашу, її необхідно простерилізувати. А перед введенням ретельно вимити руки з милом. Щоб правильно ввести менструальну чашу, її необхідно скласти вдвічі,стиснувши так, щоб вона стала практично плоскою. Після цього складіть її ще раз і максимально стисніть.

      Саме в такому вигляді менструальну чашу необхідно вставити в піхву. Після введення чаша самостійно прийме необхідне положення. Наразі немає даних, які б свідчили про збільшення ризиків розвитку інфекційних чи запальних захворювань у жінок, які користуються цим засобом гігієни.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Публікації Статті Жіноче здоров’я Гігієна
      Джерело: Здоров'я 24
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