Багато жінок називають менструальні чаші найпрактичнішими засобами для підтримки чистоти під час менструації. Але вони мають і свої недоліки.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.

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На відміну від гігієнічних прокладок і тампонів, чаша не вбирає, а збирає виділення. Менструальні чаші зазвичай виробляють із медичного силікону.

Мінуси у використанні менструальної чаші:

а лергія (непериносимість силікону); подразнення; невміння правильно ввести чашу. необхідність доступу до гарячої води з милом для зміни чаші.



Менструальні чаші мають багато переваг

Плюси менструальних чаш:

можливість багаторазового використання; економність (раз заплатили і користуєтесь тривало); портативність (зручно брати з собою в подорожі); екологічність (в навколишнє середовище не потрапляють продукти розпаду); можливість перебування в піхві до 12 годин (так рекомендують виробники, а я все ж вважаю, що змінювати її треба частіше); зручність (адже вона може вмістити більше виділень, ніж тамп он).

Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна “ Багато жінок не можуть розібратися з тим, як вводити менструальну чашу, а також не знають як підібрати її розмір . Щоб визначити розмір чаші, необхідний саме в ам – треба врахувати вік, об'єм виділень і кількість вагітностей. Тому перед покупкою засобу гігієни, обов'язково проконсультуйтеся із фахівцем ”.

Як використовувати

Перш, ніж почати використовувати чашу, її необхідно простерилізувати. А перед введенням ретельно вимити руки з милом. Щоб правильно ввести менструальну чашу, її необхідно скласти вдвічі,стиснувши так, щоб вона стала практично плоскою. Після цього складіть її ще раз і максимально стисніть.

Саме в такому вигляді менструальну чашу необхідно вставити в піхву. Після введення чаша самостійно прийме необхідне положення. Наразі немає даних, які б свідчили про збільшення ризиків розвитку інфекційних чи запальних захворювань у жінок, які користуються цим засобом гігієни.

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