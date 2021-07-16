Чиновник розповів про ситуацію, яка склалася. Він опублікував допис на своїй сторінці 16 липня.

Аткуально У Дніпрі жорстоко побили відому активістку Ешонкулову: у поліції кажуть про замах на вбивство

"Ви можете не любити, зневажати лаяти, але – не бити"

Філатов пише, що активісти бувають різними. Здебільшого вони – не за справедливість. Проте це не дає людям право нападати на інших. Активістів можна лаяти в соцмережах абощо. Але не більше.

Далі чиновник почав розповідати про напад на Наталію Ешонкулову.