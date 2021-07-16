Чиновник розповів про ситуацію, яка склалася. Він опублікував допис на своїй сторінці 16 липня.
Аткуально У Дніпрі жорстоко побили відому активістку Ешонкулову: у поліції кажуть про замах на вбивство
"Ви можете не любити, зневажати лаяти, але – не бити"
Філатов пише, що активісти бувають різними. Здебільшого вони – не за справедливість. Проте це не дає людям право нападати на інших. Активістів можна лаяти в соцмережах абощо. Але не більше.
Далі чиновник почав розповідати про напад на Наталію Ешонкулову.
Ми її добре знаємо, коли вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала малий бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіду, ми не пішли на суворі обмеження в Дніпрі,
– зазначає Філатов.
Також він зауважив, що активістку дуже жорстоко побили. Вона привселюдно назвала зловмисників. Про ці обставини знає все місто.
Звернувся до міністра МВС
Мер Дніпрі наголосив, що Денис Монастирський повинен покарати кривдників за такий жорстокий злочин. Усі замовники, учасники та організатори мають відповісти за свій злочин.
Чиновник каже, що це справа честі для міністра МВС і для всіх жителів Дніпра.