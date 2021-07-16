Напад на активістку Наталію Ешонкулову: Філатов звернувся до очільника МВС Монастирського
Джерело:фейсбук Бориса Філатова
У Дніпрі 14 липня ввечері побили відому місцеву активістку Наталію Ешонкулову. На жорстокий інцидент відреагував мер міста Борис Філатов. Він сказав, що жодна людина не має права бити інших. Також Філатов звернувся із заявою до новоспеченого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
Чиновник розповів про ситуацію, яка склалася. Він опублікував допис на своїй сторінці 16 липня.
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"Ви можете не любити, зневажати лаяти, але – не бити"
Філатов пише, що активісти бувають різними. Здебільшого вони – не за справедливість. Проте це не дає людям право нападати на інших. Активістів можна лаяти в соцмережах абощо. Але не більше.
Далі чиновник почав розповідати про напад на Наталію Ешонкулову.
Ми її добре знаємо, коли вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала малий бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіду, ми не пішли на суворі обмеження в Дніпрі,
– зазначає Філатов.
Також він зауважив, що активістку дуже жорстоко побили. Вона привселюдно назвала зловмисників. Про ці обставини знає все місто.
Звернувся до міністра МВС
Мер Дніпрі наголосив, що Денис Монастирський повинен покарати кривдників за такий жорстокий злочин. Усі замовники, учасники та організатори мають відповісти за свій злочин.
Чиновник каже, що це справа честі для міністра МВС і для всіх жителів Дніпра.
Що відомо про напад на активістку Наталію Ешонкулову
- 15 липня увечері на жінку напали невідомі та жорстоко побили її.
- У жінки – струс мозку, вибиті зуби та чисельні садна на обличчі.
- Ешонкулова одразу після інциденту розповіла про це у фейсбуці та виклала відео.
- Вона зазначила, що все було сплановано і назвала імена зловмисників.
- Від смерті її врятувала сусідка.
- Зараз жінці надали медичну допомогу.
- Поліція відкрила кримінальне провадження через замах на життя.