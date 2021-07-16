Напад на активістку Наталію Ешонкулову: Філатов звернувся до очільника МВС Монастирського

У Дніпрі 14 липня ввечері побили відому місцеву активістку Наталію Ешонкулову. На жорстокий інцидент відреагував мер міста Борис Філатов. Він сказав, що жодна людина не має права бити інших. Також Філатов звернувся із заявою до новоспеченого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Чиновник розповів про ситуацію, яка склалася. Він опублікував допис на своїй сторінці 16 липня.

Аткуально У Дніпрі жорстоко побили відому активістку Ешонкулову: у поліції кажуть про замах на вбивство

"Ви можете не любити, зневажати лаяти, але – не бити"

Філатов пише, що активісти бувають різними. Здебільшого вони – не за справедливість. Проте це не дає людям право нападати на інших. Активістів можна лаяти в соцмережах абощо. Але не більше.

Далі чиновник почав розповідати про напад на Наталію Ешонкулову.