Мер Конотопа хотів облити водою нардепа Качуру: поліція відкрила справу

Мер Конотопу Артем Семеніхін намагався облити пляшкою води нардепа Олександра Качуру. Згодом до політиків підбігла охорона мера та почала відштовхувати депутата.

Нардеп від "Слуг народу" пояснив, що поліція внесла справу в ЄДР. Інцидент трапився під час засідання сесії Конотопської ОТГ 5 серпня.

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У Конотопі нардепа від "слуг" Качуру мер облив водою

Нардеп від "Слуг народу" Олександр Качура приїхав у Конотоп, що на Сумщині, з робочим візитом. Він на засіданні сесії озвучив питання проблем міста.

З собою Качура приніс пляшку місцевої водопровідної води, адже у місті проблеми з питною водою. Нардеп зазначив, що її не можна ні пити, ні використовувати для приготування їжі. Олександр Качура попросив мера міста перевірити її якість.

Тоді Артем Семініхін взяв пляшку та почав обливати нею нардепа. Останній обернув пляшку в бік самого мера.

Мер Конотопа намагався облити нардепа Качуру водою: дивіться відео

"Слуга народу" прокоментував інцидент у Конотопі.

Це абсурд. Замість того, щоб місто розвивати, очільник просто займається клоунадою. Оскільки у нього на всі проблеми, які я назвав, не було жодного аргументу – він почав розповідати нісенітниці та поливати водою з-під крана,

– розповів нардеп Качура в коментарі 24 каналу.

Поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата. Нардеп Олександр Качура пояснив: "Поліція внесла в ЄДР по факту події. Далі мене визнають потерпілим. Скоріш за все, будуть розслідувати справу".

Нардеп додав, що сподівається на розслідування. Запевнив, що місто має розвиватись, а "неадекватна поведінка має бути оцінена правоохоронними органами".

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