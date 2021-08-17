Мер Кривого Рогу перед смертю позичив гроші в криміналітету, – ЗМІ
Джерело:"Сьогодні"
Костянтина Павлова, якого 15 серпня знайшли застреленим, могли вбити через борги. За даними джерел у МВС, мер Кривого Рогу нібито позичив гроші у криміналітету, але не зміг їх повернути.
Саме це, попередньо, і стало причиною вбивства. На думку криміналіста Сергія Пархоменка, смерть Павлова може бути зведенням рахунків.
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Як стверджують джерела видання в поліції Дніпропетровської області, у МВС знають причину вбивства мера Кривого Рогу, але поки не оприлюднюють інформацію. Ба більше, відомству відомо, з ким листувався Павлов перед трагедією, але це також є таємницею слідства.
Павлов міг заборгувати гроші
Як відомо, Павлов брав участь в місцевих виборах 2020 року. Попередньо, на фінансування своєї виборчої кампанії він залучав кошти, зокрема й кримінальних структур, які не зміг повернути. Слідство припускає, що саме це стало причиною трагедії. А Пархоменко зазначив, що вбивство може бути помстою.
Річ у тім, що 10 серпня, СБУ затримала в Кривому Розі злочинне угрупування "банда Хіпака". Вона мала чітку ієрархію, сувору дисципліну і відрізнялася особливою жорстокістю.Зверніть увагу! Очолював угруповання 63-річний кримінальний авторитет Олександр Овчаренко. Він вже понад 10 років відомий у кримінальних колах і вважався "смотрящим" за містом.
Мер, ймовірно, співпрацював зі слідством, надавав інформацію, можливо, щось знав. Завдяки його підтримці, його даним були проведені затримання. Тому вбивство може бути зведенням рахунків,
– сказав Пархоменко.
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Що кажуть в поліції
Поліція та МВС відпрацьовує 3 версії загибелі Костянтина Павлова:
- вбивство,
- самогубство,
- необережне поводження зі зброєю.
Смерть мера Кривого Рогу: головне
- Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня в його домі, що у в селі Вільному на Дніпропетровщині. Біля загиблого лежала рушниця.
- У будинку мера були камери спостереження. Згодом відео з них злили в мережу, проте невідомо, хто це зробив.
- Володимир Зеленський заявив, що триматиме справу Костянтина Павлова на особистому контролі.