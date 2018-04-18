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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мер Броварів самовільно піднімав собі зарплату: його справу передали до суду

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Ігор Сапожко
Ігор Сапожко

Міський голова Броварів Ігор Сапожко, попри існування конфлікту інтересів, підписав розпорядження про встановлення надбавок до посадового окладу Броварського міського голови. Тобто самому собі.

Як зазначили в Національному агентстві із запобігання корупції, Ігор Сапожко був ознайомлений про існування такого конфлікту інтересів, та не повідомив про це НАЗК.

При тому що неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про направлення до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно однієї посадової особи – Броварського міського голови Ігоря Сапожка.

Теги: Новини України Новини політики НАЗК
Джерело: 24 Канал
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