Мер буде "весільним генералом", – експерт про вибори в Києві

Вибори у Києві хотіли провести під трендом гарячого рейтингу Зеленського. Раніше у "Слузі народу" ставили на 8 грудня, цю дату обговорювали доволі емоційно. Та врешті зрозуміли, що соціологія зараз не дає достатньо голосів кандидатам від чинного президента.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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За його словами, від президента Зеленського є кілька кандидатів у мери Києва. Адже поки серед них ще немає яскравого лідера.

Це буде унікальна кампанія. У ній буде знову багато емоцій та епатажу. Ми будемо бачити карнавал кандидатів, багато кольору. Це буде батл відеороликів, батл креативу в соцмережах. Батл взагалі на вулицях Києва, думаю,

– вважає експерт.

Він наголосив, що під час цієї кампанії всі працюватимуть на те, аби перемогти Кличка. Бо поки що він є топовим кандидатом. Хоча й щодо нього є питання, особливо по Шулявському мосту.

"Питання стихійної забудови у Києві теж не вирішене. Очевидно, всі ці історії будуть підіймати, аби понизити його рейтинг", – додав Семенюк.

Коли можуть відбутися вибори мера столиці і КиїврадиЗазначимо, що 4 вересня уряд ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. 3 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Цим законом передбачається, зокрема, розділення посад мера Києва і голови КМДА, відновлення райрад і створення Київського магістрату.



Зміни законодавства, особливо в частині перерозподілу повноважень органів місцевого самоврядування, дають підстави для оголошення дострокових виборів. Фракція "Слуга народу" спочатку озвучувала дату – 8 грудня 2019 року. Наразі, як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, вибори Київради і мера столиці відбудуться разом із місцевими виборами у всій Україні навесні 2020 року. З огляду на те, що закон про столицю ухвалений тільки в першому читанні.

Семенюк переконаний, що вибори відбудуться все ж таки весною 2020 року. Проте варто пам'ятати, що від мера забрали ключові повноваження адміністрування. Тепер їх виконуватиме вже новопризначений голова від Кабміну.

Тоді мер буде таким "весільним генералом", який буде торгувати обличчям. Який не буде виконувати серйозної роботи, а буде певною мірою церемоніальним ведучим,

– припустив він.

"Очевидно, меру буде важливо знайти порозуміння з головою адміністрації. Якщо це вдасться, столиця буде просуватися. Якщо між ними буде конфронтація, очевидно, що мешканці Києва від цього не виграють", – підсумував експерт.