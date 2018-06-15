Мер Івано-Франківська наказав освятити місце, де на фестивалі виступили оголені рокери (18+)
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу гурту "Хамерман знищує віруси". Усе тому, що музиканти гурту вийшли на сцену та виступили майже оголеними.
Про це Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.
"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив Володимиру Гайдару (співорганізатору фестивалю, – ред.) освятити місце проведення заходів. Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких!", – обурився мер Івано-Франківська.
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Дивіться відео з виступом гурту "Хамерман знищує віруси" на Porto Franko: 18+