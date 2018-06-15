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Мер Івано-Франківська наказав освятити місце, де на фестивалі виступили оголені рокери (18+)

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Гурт "Хамерман знищує віруси" виступив майже оголеним в Івано-Франківську
Гурт "Хамерман знищує віруси" виступив майже оголеним в Івано-Франківську / Фото з вільних мереж

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу гурту "Хамерман знищує віруси". Усе тому, що музиканти гурту вийшли на сцену та виступили майже оголеними.

Про це Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив Володимиру Гайдару (співорганізатору фестивалю, – ред.) освятити місце проведення заходів. Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких!", – обурився мер Івано-Франківська.

Читайте також: Під час виступу Тимошенко роздягнувся чоловік: фото

Дивіться відео з виступом гурту "Хамерман знищує віруси" на Porto Franko: 18+

 

Теги: Новини України Музика Новини Івано-Франківська Скандал релігія Фестивалі
Джерело: 24 канал
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