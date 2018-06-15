Мер Івано-Франківська наказав освятити місце, де на фестивалі виступили оголені рокери (18+)

Гурт "Хамерман знищує віруси" виступив майже оголеним в Івано-Франківську / Фото з вільних мереж

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу гурту "Хамерман знищує віруси". Усе тому, що музиканти гурту вийшли на сцену та виступили майже оголеними.