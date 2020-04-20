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      Мер Львова показав, як святкує Поливаний понеділок на карантині

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      Як Мер Львова святкує обливаний понеділок на карантині / Скриншот з відео

      Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував у мережі відео, як він зі сім’єю святкує Поливаний понеділок на карантині. Сухим з гри вийти не вдалося нікому.

      Про відзначення другого дня Великодніх свят Садовий розповів у фейсбуці.

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      Це був обливаний понеділок на карантині. Ми розважались, як могли,
      – написав мер Львова.

      Він розмістив відео, на якому члени його сім’ї поділилися на дві команди по троє гравців. До однієї з них увійшов навіть собака міського голови Йотамі. Сухим не залишився ніхто.

      Сім’я мера Львова святкує обливаний понеділок: дивіться відео

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Великдень Традиції Андрій Садовий Новини Львова
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