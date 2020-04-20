Мер Львова показав, як святкує Поливаний понеділок на карантині
Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував у мережі відео, як він зі сім’єю святкує Поливаний понеділок на карантині. Сухим з гри вийти не вдалося нікому.
Про відзначення другого дня Великодніх свят Садовий розповів у фейсбуці.
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Це був обливаний понеділок на карантині. Ми розважались, як могли,
– написав мер Львова.
Він розмістив відео, на якому члени його сім’ї поділилися на дві команди по троє гравців. До однієї з них увійшов навіть собака міського голови Йотамі. Сухим не залишився ніхто.
Сім’я мера Львова святкує обливаний понеділок: дивіться відео
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