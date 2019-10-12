Мер Одеси Труханов пішов у відпустку, коли приїхав Зеленський

Мер Одеси Геннадій Труханов пішов у відпустку на 12 днів з 9 жовтня. Володимир Зеленський приїхав із візитом в Одесу 11 жовтня – саме у цей період.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Одеської міськради ще вранці 9 жовтня.

Що казав президент: Якщо не побачимо змін, то змінимо там усіх, – Зеленський про Одесу й Труханова

"Відбуваю у щорічну відпустку на 12 календарних днів за період 28.11.2017 року – 27.11.2018 року з 09 жовтня по 21 жовтня 2019 року", – мовиться у тексті документу.

Зустрічав президента Володимира Зеленського заступник мера Анатолій Орловський.

Зазначимо, 10 жовтня під час марафону Володимир Зеленський прокоментував "жарт" Труханова про "хлопчика в публічному домі". Президент відповів на це так: "Життя воно таке – коли приходять хлопчики, то дядьки йдуть".

Зеленський в Одесі

Під час свого візиту Володимир Зеленський представив нового главу Одеської ОДА – ним став Максим Куций. До цього Кабмін погодив його призначення. Зеленський привітав Куцого зі вступом на посаду та разом із ним взяв участь в урочистостях, присвячених Дню захисника України в Одесі.

Зокрема, під час свого виступу перед військовими Володимир Зеленський вкотре заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. Він зізнався, що на це слово у нього вже алергія.