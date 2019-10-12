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      Мер Одеси Труханов пішов у відпустку, коли приїхав Зеленський

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      Мер Одеси Труханов узяв відпустку перед приїздом Зеленського
      Мер Одеси Труханов узяв відпустку перед приїздом Зеленського / LIGA.net

      Мер Одеси Геннадій Труханов пішов у відпустку на 12 днів з 9 жовтня. Володимир Зеленський приїхав із візитом в Одесу 11 жовтня – саме у цей період.

      Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Одеської міськради ще вранці 9 жовтня.

      Що казав президент: Якщо не побачимо змін, то змінимо там усіх, – Зеленський про Одесу й Труханова

      "Відбуваю у щорічну відпустку на 12 календарних днів за період 28.11.2017 року – 27.11.2018 року з 09 жовтня по 21 жовтня 2019 року", – мовиться у тексті документу.

      Зустрічав президента Володимира Зеленського заступник мера Анатолій Орловський.

      Зазначимо, 10 жовтня під час марафону Володимир Зеленський прокоментував "жарт" Труханова про "хлопчика в публічному домі". Президент відповів на це так: "Життя воно таке – коли приходять хлопчики, то дядьки йдуть".

      Зеленський в Одесі 

      Під час свого візиту Володимир Зеленський представив нового главу Одеської ОДА – ним став Максим Куций. До цього Кабмін погодив його призначення. Зеленський привітав Куцого зі вступом на посаду та разом із ним взяв участь в урочистостях, присвячених Дню захисника України в Одесі.

      Зокрема, під час свого виступу перед військовими Володимир Зеленський вкотре заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. Він зізнався, що на це слово у нього вже алергія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Геннадій Труханов Новини Одеси Президент України
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