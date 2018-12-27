Мер Одеси Труханов штовхнув журналіста після засідання суду у своїй справі: відеодказ

У четвер, 27 грудня, міський голова Одеси Геннадій Труханов після свого брифінгу відштовхнув кореспондента "Радіо Свобода", після чого журналіста ще й відтягали охоронці чиновника. Інцидент стався після засідання суду, в межах якого Труханова та інших посадовців обвинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після завершення засідання, де колегія суддів визначалася із порядком слухання справи, Труханов давав традиційний брифінг для ЗМІ. Коли запитання йому почав ставити кореспондент "Радіо Свобода" Михайло Штекель, мер Одеси підійшов до нього і, не вислухавши запитання, заявив, що "вже закінчив".

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Журналіст все ж намагався поставити запитання, однак Труханов взяв Штекеля за плече і відштовхнув. Після цього кореспондента відтягнули в сторону невідомі особи, які часто супроводжують мера Одеси на судові засідання. Ймовірно, це були охоронці Труханова.

Замість відповіді на запитання @radiosvoboda міський голова Одеси Генадій Труханов разом зі своєю охороною відпихнув мене і залишив приміщення Малиновського суду. Допомогала їм в цьому поліція. @NPU_GOV_UA @MVS_UA це 171-ша чи ні? pic.twitter.com/NRO7U7OohA — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Ось відео колег, де можна побачити, як цей інцидент відбувався. pic.twitter.com/NGcnRc3RPm — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Після того цього на місце інциденту прибули правоохоронці. Вони відтягували Штекеля від невідомих осіб, кажучи, що той "нібито хоче побитися із міським головою".

Цей інцидент є перешкоджанням законній діяльності журналіста, заявили у Національній спілці журналістів України.

Обставини такого перешкоджання зафіксовані на відео журналіста "Радіо Свобода" Михайла Штекеля. Окремої оцінки заслуговують сумнівні дії з боку представників державних правоохоронних органів, які, по суті, також не здійснили належних заходів із захисту журналіста,

– заявив адвокат, правозахисник і секретар НСЖУ Валерій Макеєв.

Нагадаємо, в лютому 2018 року мерові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".



9 листопада Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Геннадія Труханова.

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