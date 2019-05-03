Мер Запоріжжя Володимир Буряк потрапив до лікарні
Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка забрали до лікарні через підвищений артеріальний тиск. У чиновника, ймовірно, стався інфаркт.
"Схоже, запорізький мер Володимир Буряк зліг з інфарктом. Кілька джерел підтвердили цю інформацію", – повідомив місцевий журналіст Богдан Василенко.
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24 канал намагався дізнатися більше у прес-службі мера Запоріжжя, проте там не відповідають на дзвінки. Щоправда, журналістам УНІАН там повідомили, що не можуть підтвердити, що в Буряка стався інфаркт, проте він справді потрапив до лікарні.
У міськраді також сказали, що в чиновника підвищився тиск, але через кілька днів він вийде на роботу.
Джерело: 24 канал
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