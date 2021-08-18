Мера Кривого Рогу Павлова могли довести до самогубства, у кабінеті "замітали" сліди, – ЗМІ

Костянтина Павлова могли довести до самогубства через його професійну діяльність. Причиною могли стати схеми з тендерами, які проводили за спиною мера.

Усі тендери начебто контролювали ексмер міста Юрій Вілкул та його син Олександр. Принаймні таку інформацію, посилаючись на джерелах у правоохоронних органах, розповсюджують ЗМІ.

Ще одне припущення Мер Кривого Рогу перед смертю позичив гроші в криміналітету, – ЗМІ

Обшуки у мерії

За даними ЗМІ, Костянтин Павлов хотів подати у відставку, але йому не давали піти. Ймовірно, справа стосувалася тендерів і махінацій на них.

Коли поліція прийшла у міську раду проводити обшук, її не пускали в кабінет. Мотивували це тим, що вимагають відповідну ухвалу суду. Правоохоронці все ж потрапили у кабінет, але начебто там вже не було телефона, комп'ютера, цифрової техніки тощо.

На момент огляду кабінету було вилучено документацію, системний блок без монітора, два мобільних кнопкових телефони,

– зазначило джерело.

Про цю версію у фейсбуці написав кримінальний блогер Кривого Рогу Олексій Таймурзін.

"Саме Олександр Юрійович Вілкул, за моєю інформацією, був останнім, хто чув голос Костянтина Павлова. Адже саме з ним, його вірний слуга листувався, тримаючи в руках рушницю", – написав він.

Важливо Усе сталося вранці: поліція назвала ще одну версію загибелі мера Павлова

Дружина відмовилася давати свідчення

Дружина Костянтина Павлова Олена наразі відмовляється давати свідчення. За статтею 63 Конституції – відмова давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів – вона цілком може це робити.

Водночас, як пише видання, її супроводжували два адвокати, які працюють із сім'єю Вілкулів.

Цю версію поліцейські не відкидають

Ще звечора 15 серпня поліцейські оголосили, що розглядають три версії смерті Костянтина Павлова. Йдеться про:

самогубство;

вбивство;

необережне поводження зі зброєю.

Наступного дня слідчі оголосили, що не відкидають і версію про доведення до самогубства. Усі з них будуть ретельно розглядати і перевіряти.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: головне