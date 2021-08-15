Мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим: поліція відкрила кримінальну справу

15 серпня 2021 , 17:07
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Джерело:

Нацполіція

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині. За попередніми даними, біля загиблого лежала рушниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. На місці події працюють слідчі та криміналістична лабораторія

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Рабінович заявив про вбивство

Політик Вадим Рабінович заявив, що Павлова – вбили.

Вбитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов,
– написав Рабінович.

Губернатор Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді приватного будинку. Біля загиблого лежала рушниця.

За словами Різниченка, наразі невідомо – це було вбивство чи самогубство. Правоохоронці виїхали на місце трагедії.


Костянтина Павлова знайшли мертвим / "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

На місці події працюють правоохоронці: дивіться відео

Хто такий Костянтин Павлов

  • Костянтин Павлов – уродженець Кривого Рогу. 
  • Спершу працював електрослюсарем на місцевому Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом перейшов у сферу бізнесу: обійняв посаду заступника директора фірми "Кривбас-Консалтінг".
  • Згодом повернувся працювати на комбінат. Там працював начальником відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності. На цьому етапі починається його активна співпраця з Олександром Вілкулом.
  • Згодом Павлов йде у політику. У 2005 році стає членом "Партії регіонів".
  • До Верховної Ради як мажоритарник потрапляє у 2012 році. Під час перебування там він відзначився низкою скандалів.
  • На місцевих виборах у 2020 році Павлов переміг вже як представник "Опозиційної платформи – За життя". Під час 2 туру він отримав 56,96% голосів виборців.
Автор: Мар'яна Бекало