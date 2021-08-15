Мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим: поліція відкрила кримінальну справу

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині. За попередніми даними, біля загиблого лежала рушниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. На місці події працюють слідчі та криміналістична лабораторія

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Рабінович заявив про вбивство

Політик Вадим Рабінович заявив, що Павлова – вбили.

Вбитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов,

– написав Рабінович.

Губернатор Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді приватного будинку. Біля загиблого лежала рушниця.

За словами Різниченка, наразі невідомо – це було вбивство чи самогубство. Правоохоронці виїхали на місце трагедії.



Костянтина Павлова знайшли мертвим / "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

На місці події працюють правоохоронці: дивіться відео

Хто такий Костянтин Павлов