Мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим: поліція відкрила кримінальну справу
Джерело:Нацполіція
Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині. За попередніми даними, біля загиблого лежала рушниця.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. На місці події працюють слідчі та криміналістична лабораторія
Зауважте У Києві загинула учасниця проєкту "Панянка-Селянка": знайшли з ножовими ранами
Рабінович заявив про вбивство
Політик Вадим Рабінович заявив, що Павлова – вбили.
Вбитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов,
– написав Рабінович.
Губернатор Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді приватного будинку. Біля загиблого лежала рушниця.
За словами Різниченка, наразі невідомо – це було вбивство чи самогубство. Правоохоронці виїхали на місце трагедії.
Костянтина Павлова знайшли мертвим / "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"
На місці події працюють правоохоронці: дивіться відео
Хто такий Костянтин Павлов
- Костянтин Павлов – уродженець Кривого Рогу.
- Спершу працював електрослюсарем на місцевому Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом перейшов у сферу бізнесу: обійняв посаду заступника директора фірми "Кривбас-Консалтінг".
- Згодом повернувся працювати на комбінат. Там працював начальником відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності. На цьому етапі починається його активна співпраця з Олександром Вілкулом.
- Згодом Павлов йде у політику. У 2005 році стає членом "Партії регіонів".
- До Верховної Ради як мажоритарник потрапляє у 2012 році. Під час перебування там він відзначився низкою скандалів.
- На місцевих виборах у 2020 році Павлов переміг вже як представник "Опозиційної платформи – За життя". Під час 2 туру він отримав 56,96% голосів виборців.