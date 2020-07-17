Міського голову Самбора на Львівщині Юрія Гамара та виконувачку обов’язків начальника відділу освіти мерії Любов Войтко оштрафують за порушення карантину. Про факти таких порушень поліція дізналася завдяки світлинам, викладеним у фейсбуці.

Через що оштрафують чиновників на Львівщині

14 липня Юрій Гамар і Любов Войтко взяли участь у освяченні приміщення, куди переїхав відділ освіти Самбірської міськради. Про це пресслужба мерії райцентру на Львівщині повідомила у фейсбуці та оприлюднила відповідні фото.

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На кадрах видно, що люди нехтували соціальною дистанцією, тиснулись один до одного та забули про засоби індивідуального захисту, зокрема медичні маски. Щоправда, усі вони фотографувались поруч із іконою.

Щодо причин переїзду, у міськраді Самбора зауважили, що протягом багатьох років міський відділ освіти не мав свого місця, розташовувався у будинку районної адміністрації, а згодом – у військовому комісаріаті. З початком війни на Донбасі у військових зросла потреба у додаткових приміщеннях. Тому обом структурам працювати в стінах однієї будівлі було важко. А приміщення дитячої лікарні пустувало.

Чин освячення приміщення здійснив декан Самбірський отець Богдан Добрянський.

Що про порушення кажуть у поліції.

У пресслужбі Нацполіції у Львівської області підкреслили, що правоохоронці виявили захід, проведений із порушенням карантинних вимог, під час моніторингу соцмереж.

У підсумку поліцейські встановили, що під час заходу присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.

Тож, на організаторів дійства, а саме на керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали адміністративні протоколи щодо порушення правил карантину.

Таким чином, їм загрожує штраф – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 34 до 170 тисяч гривень.

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Додамо, якщо ж карантин порушує звичайний громадянин, він має сплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.