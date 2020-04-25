Правоохоронці затримали мера Покрова (Дніпропетровська область) Олександра Шаповала за підозрою в привласненні великої суми бюджетних грошей. Їх виділили на ремонт покрівель житлових будинків та установ освіти.

Про викриття організованої групи, до якої входили п’ятеро людей, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

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Серед зловмисників були посадовці однієї з міських рад. Мова йде про місто Покров.

Голова міськради спільно з начальником управління, головним спеціалістом ради та ще двома співучасниками привласнили бюджетні гроші,

– йдеться у повідомленні.

Їх передбачили на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків і установ освіти. Зловмисники складали акти виконаних робіт, в які свідомо вносили неправдиві дані про фактичний обсяг і вартість робіт.

Попередня сума збитків – 1,3 мільйона гривень, виділених на ремонт чотирьох об'єктів. Наразі перевіряють факти розкрадання державних грошей ще з 10 об'єктів.



Мера Покрова затримали за розкрадання 1,3 мільйона гривень / Фото прокуратури Дніпропетровської області

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях міської ради, місцях роботи та проживання фігурантів.

Усім учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.



Організована група завдала державі збитків на 1,3 мільйона гривень / Фото прокуратури Дніпропетровської області

Як відреагував на затримання мер Дніпра

Борис Філатов заступився за Олександра Шаповала, зробивши допис у телеграмі. За його словами, міський голова Покрова має "бездоганну репутацію серед мерів міст і антикорупційних організацій".

Вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області займає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів,

– написав Філатов.

Він, як мер обласного центру, пообіцяв офіційно звернутися до керівництва держави та запропонував підтримати Шаповала флешмобом.