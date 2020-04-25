13:40
25 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Мера Покрова затримали за розкрадання 1,3 мільйона гривень: фото

      -
      Мера Покрова затримали: підозрюють у розкраданні бюджетних грошей
      Мера Покрова затримали за розкрадання 1,3 мільйона гривень / dnipr.gp.gov.ua

      Правоохоронці затримали мера Покрова (Дніпропетровська область) Олександра Шаповала за підозрою в привласненні великої суми бюджетних грошей. Їх виділили на ремонт покрівель житлових будинків та установ освіти.

      Про викриття організованої групи, до якої входили п’ятеро людей, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

      Читайте також Двоє дітей під дією наркотиків неадекватно поводились на вулицях Дніпра: фото і відео

      Серед зловмисників були посадовці однієї з міських рад. Мова йде про місто Покров.

      Голова міськради спільно з начальником управління, головним спеціалістом ради та ще двома співучасниками привласнили бюджетні гроші,
      – йдеться у повідомленні.

      Їх передбачили на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків і установ освіти. Зловмисники складали акти виконаних робіт, в які свідомо вносили неправдиві дані про фактичний обсяг і вартість робіт.

      Попередня сума збитків – 1,3 мільйона гривень, виділених на ремонт чотирьох об'єктів. Наразі перевіряють факти розкрадання державних грошей ще з 10 об'єктів.

      Затримали мера Покрова
      Мера Покрова затримали за розкрадання 1,3 мільйона гривень / Фото прокуратури Дніпропетровської області

      Правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях міської ради, місцях роботи та проживання фігурантів.
      Усім учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

      затримали мера покрова
      Організована група завдала державі збитків на 1,3 мільйона гривень / Фото прокуратури Дніпропетровської області

      Як відреагував на затримання мер Дніпра

      Борис Філатов заступився за Олександра Шаповала, зробивши допис у телеграмі. За його словами, міський голова Покрова має "бездоганну репутацію серед мерів міст і антикорупційних організацій".

      Вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області займає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів,
      – написав Філатов.

      Він, як мер обласного центру, пообіцяв  офіційно звернутися до керівництва держави та запропонував підтримати Шаповала флешмобом.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Бюджет Новини Дніпра Борис Філатов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      сьогодні , 12:00 Хаос та паніка: як дезінформація впливає на людей і що з цим робити
      Блог Медіа
      Річниця президенства Зеленського і повернення Саакашвілі – підсумки програми "Голобородько"
      сьогодні , 11:30 Річниця президенства Зеленського і повернення Саакашвілі – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько