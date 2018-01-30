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Мера Скадовська відсторонили від посади: назвали причину

23:16, 30 січня 382 Читать новость на русском

До когось Феміда поблажлива, а до когось – надміру сувора. Мера Скадовська відсторонили від посади нібито за порушення на суму 1200 гривень. Це рішення він оскаржує у суді.

У вівторок, 30 січня, на засідання підтримати очільника міста приїхали жителі Скадовська. Більше сотні мешканці впевнені, що Олександр Яковлев не корупціонер.

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У кінці 2017 року суд відсторонив від обов’язків Скадовського міського голову, бо той начебто корупціонер. Олександр Яковлєв нібито порушив закон на 1167 гривень. Саме на таку суму мерія придбала канцтоварів у крамниці, яка належить його дружині.

За це так зване порушення Яковлєв давно сплатив утричі штраф утричі більший. Тож за словами жителів міста, їхнього мера просто "замовили", ті, хто крадуть мільйонами.

"Багатьом колишнім депутатам, тим людям, які змогли багатоманітними схемами привласнити комунальну власність, вони зараз виводяться на чисту воду, дуже багато незаконних оборудок було в місті. Тому люди, які стоять за цими оборудками і схемами, вони хочуть зараз зняти мера", – зазначила мешканка Скадовська Олена Дмитренко.

Сам Яковлєв подав апеляційну скаргу, бо вважає рішення Феміди нечесним.

На жаль, так влаштоване наше законодавство, що правду необхідно відстоювати в суді. Не було ніякого корупційного правопорушення, а відсторонення від посади є незаконним,
– запевнив мер Скадовська.

Підтримати Скадовського міського голову до суду прибули також і народні депутати.

"Мені так прикро, що ми маємо витрачати час для того, щоб захищати людей, які працюють і будують від людей, які крадуть і руйнують. І це катастрофа", – переконаний народний депутат України Олег Березюк.

У судовій залі свою позицію озвучує прокуратура.

"Вважаємо, що постанова суду першої інстанції винесена з дотриманням вимог статті 30, 245, 280 та 285 кодексу України про адмінправопорушення, а доводи апелянта є необґрунтованими", – оголосив свої заперечення представник прокуратури Віталій Гончаров.

Захист Олександра Яковлєва його провини не визнає.

"Товари були необхідні міській раді, вони були придбані по ринковій ціні, вони були придбані у єдиного постачальника цих товарів у Скадовську. В іншому випадку треба було їхати в Херсон, витрачати на це ще додатково кілька тисяч гривень", – зазначив адвокат Кирило Юхно.


Підтвердити цю інформацію до суду прибули свідки, але їх так і не опитали. Суддя попросив надати додаткові документи у справі і призначив наступне засідання на 20 лютого. Тож жителі Скадовська знову збираються їхати до суду, на підтримку свого мера.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов після відпустки та двох відряджень досі не повернувся на роботу.

Теги: Новини України Судді Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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