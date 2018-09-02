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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Мера Ужгорода підозрюють у двох злочинах

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Богдан Андріїв
Богдан Андріїв / Фото з вільних джерел

Обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк 29 серпня 2018 року вручив міському голові Ужгорода Богдану Андріїву підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру "Совине гніздо"

Про це повідомляє "Громадське радіо".

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Ще на початку лютого цього року до суду скерували кримінальне провадження по засновнику фірми "Трансбуд". Саме вона проводила реконструкцію. Також у справі фігурує інженер технічного нагляду. Їх звинувачують у підробці документів та привласненні 6,5 мільйонів гривень.

Тепер у прокуратурі будуть з’ясовувати роль мера у можливому сприянні цим людям.

Оголошено підозру меру міста Ужгорода у вчинені кримінальних правопорушень. Це – привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо крупних розмірах. А також це – співучасть, за попередньою змовою, у підробці документів,
– зазначила прес-секретар прокуратури в Закарпатській області Марина Безега.

Натомість у міській раді стверджують, що всі роботи з проведення тендеру з реконструкції "Совиного гнізда" відбувалися за каденції попередника – Віктора Погорєлова.

У повідомленні прес-служби міської ради зазначається, що у них є вся технічна документація, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків. Ці матеріали наразі оформляють адвокати та згодом передадуть органу досудового розслідування.

Теги: Новини України Новини політики Ужгород Корупція
Джерело: 24 Канал
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