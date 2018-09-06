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Мера Ужгорода взяли під варту

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Меру Ужгорода Богдану Андріїву обрали запобіжний захід
Меру Ужгорода Богдану Андріїву обрали запобіжний захід / 0312.ua

Міського голову Ужгорода Богдану Андріїву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

Андріїв може вийти під заставу у розмірі 440 тисяч гривень.

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Відповідне рішення було оголосив суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області на засіданні у четвер, інформує Mukachevo.net.

Захисник мера Ужгорода повідомив, що до кінця доби його підзахисний планує внести заставу.

На судовому засідання був присутній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який раніше оголосив, що готовий взяти Андріїва на поруки.

Москаль Ужгород мер суд
Геннадій Москаль прийшов на суд по меру Ужгорода

Наприкінці серпня стало відомо, що міському голові Ужгорода Богдану Андріїву вручили одразу дві підозри – за привласнення та розтрату майна і співучасть у підробці документів.

Теги: Новини України Новини політики Ужгород Судді Корупція
Джерело: 24 Канал
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