Мерам українських міст збільшили зарплати: відомі суми

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням збільшив оклади мерам міст та головам обласних рад. Так, мерам міст з населенням понад 1 мільйон осіб збільшено оклади до 12,2 тисячі гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з рішенням уряду, посадовий оклад міському голові Києва та головам обласних рад встановлено у розмірі 15,4 тисячі гривень.

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Крім того, для першого заступник мера Києва і обласних рад встановлено оклад у розмірі 13,8 тисячі гривень. Мерам інших міст, залежно від їх групи, підняли оклади до 9,8-11,9 тисячі гривень.



Постанова Кабміну про підвищення окладу мерам міст і головам облрад

До слова, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч гривень вже у жовтні-листопаді 2018 року.