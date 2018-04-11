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Мерайя Кері зізналася, що страждає на психічне захворювання

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Мерайя Кері розповіла про свою хворобу
Мерайя Кері розповіла про свою хворобу / Фото з відкритих джерел

Відома американська співачка Мерайя Кері, яку звинуватили у сексуальних домаганнях, повідомила, що страждає на біполярний розлад.

Про це 48-річна зірка розповіла у ексклюзивному інтерв’ю журналу People.

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Незважаючи на те, що вперше хворобу зірці було діагностовано ще 2001 року, співачка не хотіла в це вірити. Кері сказала, що вона тільки нещодавно почала лікування.

"Донедавна я жила у запереченні і ізоляції, і в постійному страху, що мене хтось розсекретить", – сказала Кері.

Співачка заявила, що це було надто тяжким тягарем, носити все в собі, і вона просто більше не могла цього робити.

"Я шукала та отримувала лікування. Я оточила себе позитивними людьми і повернулася до того, що я люблю – написання пісень та створення музики", – зауважила виконавиця.

Наразі Кері проходить терапію та приймає ліки від біполярного розладу II, який включає періоди депресії, а також гіпоманію (менш серйозну, ніж манія, але яка може викликати дратівливість, безсоння та гіперактивність).

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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