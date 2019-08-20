Mercedes розірвав дівчину на шматки: 18+ фото та відео моторошної ДТП у Києві

Автомобіль Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" у Києві на швидкості під 200 кілометрів за годину. Відбувалося це у ніч на 20 серпня, приблизно о 2 годині. У цей час дівчина переходила дорогу, автомобіль ж влетів у неї. Сила зіткнення була такою, що дівчині відірвало ноги та інші частини тіла.

Автомобіль-винуватець трагедії ледь загальмував аж біля наступного перехрестя, але не став чекати прибуття поліції і зник з місця ДТП. Медики прибули оперативно, проте змогли лише констатувати смерть дівчини. Про це повідомив "Інформатор".

Читайте також: У Львові авто збило жінку на пішохідному переході та в'їхало у дві маршрутки: фото та відео

Згодом правоохоронці знайшли цей Mercedes – з рознесеним на друзки лобовим склом, з якого стирчала закривавлена ​​частина тіла загиблої.

Фото з місця події від "Інформатора" (тільки 18+!):

Поки працювали слідчі (майже до 8 ранку), повз місце аварії проїжджали мешканці Ірпеня, Бучі та передмість Києва і бачили нічим не приховані відірвані ноги та руки людини.

Водія-утікача наразі не виявили. Тому поліція повідомила номери автомобіля, що скоїв смертельну ДТП (АА 4454 ТМ) і звернулася до всіх можливих свідків аварії, або тих, хто хоч щось знає про місцеперебування злочинця. Їх просять зателефонувати за номером +380442719922 або 102.

Коротко про трагедію: дивіться відео