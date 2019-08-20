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      Mercedes розірвав дівчину на шматки: 18+ фото та відео моторошної ДТП у Києві

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      Жахлива аварія у Києві: загинула дівчина
      Жахлива аварія у Києві: загинула дівчина / "Інформатор"

      Автомобіль Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" у Києві на швидкості під 200 кілометрів за годину. Відбувалося це у ніч на 20 серпня, приблизно о 2 годині. У цей час дівчина переходила дорогу, автомобіль ж влетів у неї. Сила зіткнення була такою, що дівчині відірвало ноги та інші частини тіла.

      Автомобіль-винуватець трагедії ледь загальмував аж біля наступного перехрестя, але не став чекати прибуття поліції і зник з місця ДТП. Медики прибули оперативно, проте змогли лише констатувати смерть дівчини. Про це повідомив "Інформатор".

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      Згодом правоохоронці знайшли цей Mercedes – з рознесеним на друзки лобовим склом, з якого стирчала закривавлена ​​частина тіла загиблої.

      Фото з місця події від "Інформатора" (тільки 18+!):

       

       

      Поки працювали слідчі (майже до 8 ранку), повз місце аварії проїжджали мешканці Ірпеня, Бучі та передмість Києва і бачили нічим не приховані відірвані ноги та руки людини.

      Водія-утікача наразі не виявили. Тому поліція повідомила номери автомобіля, що скоїв смертельну ДТП (АА 4454 ТМ) і звернулася до всіх можливих свідків аварії, або тих, хто хоч щось знає про місцеперебування злочинця. Їх просять зателефонувати за номером +380442719922 або 102.

      Коротко про трагедію: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція Жертви
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