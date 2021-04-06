Мережа магазинів "АТБ" запускає власну платіжну карту АТБ-Pay

Корпорація "АТБ" спільно з "Райффайзен Банк Аваль" та Visa запустила кобренд-проєкт власної платіжної картки – АТБ-Pay.

Ця карта має всі переваги банківської картки Visa Gold, а будь-які транзакції за нею можна проводити без комісій: поповнення готівкою в терміналах магазинів торгової мережі "АТБ", зняття готівки в банкоматах будь-якого банку України, регулярний переказ коштів з карт будь-яких банків. За допомогою карти АТБ-Pay можна здійснювати покупки в Україні і за кордоном. Крім того, фірмова карта АТБ-Pay дає своїм власникам ексклюзивне право на істотні додаткові знижки при покупці понад 500 акційних товарів в найбільшій національній мережі магазинів "АТБ" і право участі у величезній кількості розіграшів призів і подарунків від постачальників та партнерів компанії.

"За даними міжнародної дослідницької компанії Nielsen, покупцями магазинів "АТБ" є до 95% населення України, що здійснюють покупки продуктів харчування і супутніх товарів. Хтось робить покупки раз на рік, а хтось – щодня. Це означає, що потенціал випуску наших карт в Україні становить близько 20 мільйонів штук. Наше завдання не просто емітувати мільйони карт, а зробити таку карту основною банківською картою для клієнта та створювати нові зручні сервіси. Попереду – спільні мега-колаборації АТБ-Pay з найбільшими торговими операторами різних сегментів торгівлі, з нашими ключовими постачальниками і партнерами, запуск універсального мобільного застосування і багато інших цікавих бонусів", – розповів на сторінці у facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ".

За його словами, на даний день вже видано понад 50 тисяч фірмових карт АТБ-Pay. Покупці мережі, що мають такі карти, отримають у вигляді вигод, бонусів і знижок близько 2 млрд грн на рік. З 6 квітня оформити карту можна в магазинах "АТБ" Запоріжжя і в будь-якому з відділень "Райффайзен Банк Аваль" на території України. Компанія планує поступово масштабувати проєкт на всі регіони країни.

Детальний опис можливостей карти та інформацію про те, як її оформити, можна знайти на офіційному сайті мережі "АТБ", а замовити випуск – на офіційному сайті "Райффайзен Банк Аваль".

Корпорація "АТБ" – об'єднання великих українських компаній, що здійснюють свою діяльність в сфері управління активами, роздрібної торгівлі, виробництва та продажу продуктів харчування. До складу корпорації входять роздрібна компанія "АТБ-Маркет", кондитерська фабрика "Квітень", м'ясна фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бізнесу корпорації є найбільша національна торговельна мережа "АТБ", яка налічує 1219 магазинів в 312 населених пунктах 24 областей України. Щодня мережа обслуговує понад 4 млн українців.