Попри погрози РНБО: російська мережа супермаркетів Mere відкрила перші магазини

Російська мережа супермаркетів Mere вже запустилася на Дніпропетровщині. Після їхніх анонсів про відновлення роботи в Україні, РНБО заявляла про провокації.

Мережа запустилася у містечках в Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області. Про це ЗМІ повідомив колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко.

Між тим Провокація, – Данілов виключив відкриття в Україні російських супермаркетів

Mere таки планує відкриватися

За словами ексдиректора, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Ексдиректор додав, що під час запуску двох супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перепон з боку влади країни.

Втім, сам Хоменко підкреслив, що вже не має стосунку до компанії.

Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Скандальне відкриття мережі Mere: головне

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.

У 2020 році магазин вперше відкрили у Миколаєві, але невдовзі його закрили через труднощі з товарами.

У мережі така інформація викликала хвилю обурення через своє фінансове коріння.

Бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.

, що не так давно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ймовірне відкриття російської мережі в магазинів – це операція спецслужб Росії. Він назвав це "неперевіреними чутками, які починаються з невизначених ресурсів".