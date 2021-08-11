Попри погрози РНБО: російська мережа супермаркетів Mere відкрила перші магазини
Джерело:LIGA.net
Російська мережа супермаркетів Mere вже запустилася на Дніпропетровщині. Після їхніх анонсів про відновлення роботи в Україні, РНБО заявляла про провокації.
Мережа запустилася у містечках в Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області. Про це ЗМІ повідомив колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко.
Між тим Провокація, – Данілов виключив відкриття в Україні російських супермаркетів
Mere таки планує відкриватися
За словами ексдиректора, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Ексдиректор додав, що під час запуску двох супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перепон з боку влади країни.
Втім, сам Хоменко підкреслив, що вже не має стосунку до компанії.
Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.Нагадаємо, що не так давно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ймовірне відкриття російської мережі в магазинів – це операція спецслужб Росії. Він назвав це "неперевіреними чутками, які починаються з невизначених ресурсів".
Скандальне відкриття мережі Mere: головне
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.
- У 2020 році магазин вперше відкрили у Миколаєві, але невдовзі його закрили через труднощі з товарами.
- У мережі така інформація викликала хвилю обурення через своє фінансове коріння.
- Бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.