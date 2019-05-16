Мережа глузує з еротичного вітання з Днем вишиванки від одеської поліції: фото і відео

У День вишиванки в Одесі правоохоронці влаштували флешмоб: поліцейські та нацгвардійці вишикувались у формі вишиванки біля Дюка. Але результат флешмобу виявився курйозним та, напевне, неочікуваним для самих учасників.

Правоохоронці за допомогою службових авто відтворили форму сорочки, а самі люди повинні були, за ідеєю, зобразити вишивку на цій сорочці у формі українського герба.

Читайте також: День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

Проте користувачам мережі така вишиванка нагадала радше чоловічий статевий орган, аніж традиційне українське вбрання. Тож у соцмережах взялися глузувати з такого флешмобу.

В ході акції правоохоронці під гімн України також увімкнули мигалки, що, за їхніми словами, символізує кольори орнаменту вишиванки.



Одеські правоохоронці вишикувались у формі вишиванки



Вишиванка від одеських правоохоронців



Флешмоб з нагоди Дня вишиванки в Одесі

Читайте також: Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

Дивіться відео з флешмобу до Дня вишиванки в Одесі: