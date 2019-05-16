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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Мережа глузує з еротичного вітання з Днем вишиванки від одеської поліції: фото і відео

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      Одеські правоохоронці зобразили вишиванку
      Одеські правоохоронці зобразили вишиванку / Dumskaya.net

      У День вишиванки в Одесі правоохоронці влаштували флешмоб: поліцейські та нацгвардійці вишикувались у формі вишиванки біля Дюка. Але результат флешмобу виявився курйозним та, напевне, неочікуваним для самих учасників.

      Правоохоронці за допомогою службових авто відтворили форму сорочки, а самі люди повинні були, за ідеєю, зобразити вишивку на цій сорочці у формі українського герба.

      Читайте також: День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

      Проте користувачам мережі така вишиванка нагадала радше чоловічий статевий орган, аніж традиційне українське вбрання. Тож у соцмережах взялися глузувати з такого флешмобу.

      В ході акції правоохоронці під гімн України також увімкнули мигалки, що, за їхніми словами, символізує кольори орнаменту вишиванки.

      День вишиванки Одеса вишиванка поліція
      Одеські правоохоронці вишикувались у формі вишиванки

      вишиванка Одеса День вишиванки патрульна нацгвардія флешмоб
      Вишиванка від одеських правоохоронців

      День вишиванки Одеса флешмоб вишиванка
      Флешмоб з нагоди Дня вишиванки в Одесі

      Читайте також: Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

      Дивіться відео з флешмобу до Дня вишиванки в Одесі:

      реакція соцмереж на вишиванку в Одесі

      blog_ava
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні
      13740
      Теги: Новини культури Новини України День вишиванки Традиції Поліція Курйозні новини Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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