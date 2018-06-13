Мережа шаленіє від оптичної ілюзії з котом: відео

Днями в мережі з’явилось курйозне відео, в якому користувач показав оголошення про пропажу кота від власників тварини. Через нерівну поверхню, на яку наклеєно оголошення, здається, що кіт слідкує за поглядом людини.

Оптична ілюзія і справді вражає, оскільки при погляді на зображення здається, що тварина стежить за людьми. Хазяїни чотирилапого російською мовою попросили передзвонити в разі виявлення кота.

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"Ймовірно, врятувався від Азкабану чи щось", – йдеться у підписі до відеоролику.

Курйозне відео лише за добу переглянуло більше 200 тисяч користувачів YouTube. Люди коментують, що фото кумедного кота "оживає" і "спостерігає" за ними.